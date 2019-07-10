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功能性便秘吃水果没用

柳东杨

2019年07月10日14:24 来源：人民网-健康时报

广州中医药大学第一附属医院外科副主任医师 柳东杨

如果水果吃很多，但便秘不但没缓解反而更严重，这种情况，就要考虑是不是出现了功能性便秘。功能性便秘，是一种排除器质性病变也查不出明确病因的便秘，是老年人便秘最常见的类型。
功能性便秘的常见诱因包括饮食因素，主要是食物纤维素摄入不足，营养不均衡。从中医角度看，水果大多属于寒性，老年人便秘多属于虚症，过多食用凉性蔬菜、水果反而加重肠胃的负担，引起胀气、腹痛等不适。

便秘的老人应该减少进食梨、香蕉、黄瓜、冬瓜、橙子、西瓜等寒凉品性的果蔬，多吃一些温阳食物，如增加核桃、肉苁蓉、羊肉、羊肾、韭菜等具有温阳作用的食物，还可以适当增加山药、玉米、红枣、蜂蜜等具有益气养血、润肠通便作用的食物。

另外，缺乏运动，焦虑、悲观情绪，以及药物等因素都可能会导致功能性便秘。某些降压药、抗抑郁药、抗过敏药、部分止痛药都有可能导致便秘。因此，老人便秘也需排查日常用药情况。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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