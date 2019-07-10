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吃水果前先了解升糖值

浙江医院内分泌科副主任医师 江 缨

2019年07月10日14:14 来源：人民网-健康时报

没有西瓜的夏天是不完整的。可对于糖友来说，往往会担心吃西瓜导致血糖升高，继而引起糖尿病酮症酸中毒等情况的发生。但其实西瓜水分多，含糖量不高，从理论上来说，适量吃西瓜对血糖影响比较小。

当然，我们也要注意，西瓜的血糖生成指数为72，属于高升糖指数的食物，如果一次吃得太多，可以使血糖在短时间内明显上升，如果患者在吃西瓜前，血糖就已经比较高了，那么，很有可能发生糖尿病酮症酸中毒。

建议糖友空腹血糖不超过7mmol/L和餐后血糖不超过10mmol/L时，每天可以吃200克（不带皮）西瓜。如果高于这个值的话最好不吃或少吃。如果近期血糖控制不佳，尤其是血糖较高时，还是等控制好以后再吃西瓜吧。

此外，提醒糖友吃水果应在两餐之间加用水果，当血糖控制不佳时，最好选黄瓜、西红柿等含糖量少的食物。

推荐选用：每100克中含糖量少于10克的水果，包括黄瓜、西瓜、橙子、柚子、柠檬、桃子、李子、杏、枇杷、菠萝、草莓、樱桃、西红柿等。此类水果每100克有20～40千卡的能量。

慎重选用：每100克中含糖量为11～20克的水果，包括香蕉、石榴、甜瓜、橘子、苹果、梨、荔枝、芒果等。此类水果每100克有50～90千卡能量。

不宜选用：每100克中含糖量高于20克的水果，包括红枣、蜜枣、柿饼、葡萄干、杏干、桂圆等干果及果脯应禁止食用。含糖量特别高的水果，如柿子、哈密瓜、葡萄、黄桃等也不宜食用。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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