全靠5G！中山大学肿瘤防治中心远程同步指导3台微创介入手术

近日，中山大学肿瘤防治中心微创介入科党支部团队举办了“一对多”手术指导四方同屏会议，借助5G网络信号，将超高清手术图像实时传输至中山大学附属肿瘤医院5G互联网远程会诊中心，同时指导赣州市肿瘤医院、赣州市第五人民医院与于都县人民医院进行肿瘤微创介入手术。

中山大学附属肿瘤医院介入科党支部书记张福君教授指出，此次5G跨网段远程微创介入“一对多”指导手术，有效解决了传统的远程网络直播中经常遇到画面不清晰、直播延迟等问题，为远程手术的规范化以及指导提供了合理有效的解决方案，与医联体各单位开展了更紧密、深度的学术交流与合作，进一步提升了区域医疗服务能力与水平。

赣州市第五人民医院肝病介入科主任赖小欢介绍说：“手术开始后，CT室和DSA手术室的影像清晰地被投放到大荧幕上，全程音视频流畅、画面高清稳定、无明显卡顿和时延，通过双向5G远程直播，中山肿瘤医院微创介入远程会诊中心的专家对手术进行了耐心细致指导，让患者在家门口享受到了中山肿瘤医院的优质医疗服务。经过20多分钟的默契配合，手术取得圆满成功。此次5G+远程手术指导实现了‘零距离’，达到了现场指导一样的效果。”

赣州市第五人民医院李凌院长表示，该院是第一家与中国电信赣州分公司签约5G战略架构的医院。今后，该院将构建基于5G的移动护理、移动查房、智慧急诊、突发应急事件急症救治、远程探视、远程手术示教等多个应用系统，并将根据5G机房升级改造、云MAS等继续项目细节的合作，更好为患者提供优质的医疗服务，积极探索智慧医疗体系标准的建立与规范，让医疗更高效、更温暖。

远程指导后，中山大学附属肿瘤医院介入科党支部团队部分成员在张福君书记与黄金华主任的带领下来到赣州肿瘤医院回访5G远程指导手术病人、进行疑难病例会诊以及就医疗、党建工作进行相互交流。随后在赣州肿瘤医院一楼大堂进行义诊活动。

微创介入科党支部团队其他成员在范卫君主任、高飞教授的带领下来到赣州市第五人民医院进行消融与TIPS、PTCD手术指导。两位教授以专业精湛的学术理论水平及多年从事介入诊疗的临床经验为赣州市第五人民医院顺利完成了一台消融手术、两台TIPS手术以及一台PTCD手术，受到当地医疗人员与病患的一致好评。

在义诊帮扶期间，中山大学肿瘤医院微创介入科党支部还组织了“不忘初心、牢记使命”主题教育党日活动，党支部团队一行深入于都、瑞金革命老区进行参观学习。