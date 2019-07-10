本期节目：小小化验单，隐藏大学问！

尿糖阳性就是糖尿病吗？这可不一定。血糖才是诊断标准。

肾性糖尿：由于肾小管对葡萄糖的重吸收功能减退引起的糖尿。 其与真性糖尿病是有区别的。少数妊娠妇女也有暂时性肾糖阈降低而出现糖尿。

神经性糖尿：脑溢血、脑外伤时血糖会暂时性过高，伴有糖尿。甲亢也会出现糖尿。

尿糖假阳性：服用大量维生素C、阿司匹林等药物后，可使尿糖呈假阳性反应。

那么，血糖正常就不是糖尿病？这个说法也不正确。可能空腹正常，而餐后血糖不正常。发现早期糖尿病病人，糖耐量试验可能不正常。建议高危人群监测糖化血红蛋白及糖耐量。

空腹血糖的控制还好，但是如果进食之后，血糖上升比较快，胰岛素分泌又跟不上的情况下，可能就造成餐后血糖的升高，这种情况我们叫糖耐量减低。也就是说给予高糖冲击，人体调节力下降。

糖耐量低减，也叫糖尿病前期，进行饮食控制和加强运动还是有效的。但往往有些人，觉得自己空腹血糖正常，应该没事，容易胡吃海塞，一放纵，你就往前发展成糖尿病了。

血糖水平是受到饮食、运动等各种因素影响的，所以一天之中是在不停变化的。但是人体的调控系统使血糖维持相对稳定的水平。在某些特殊情况下可能会出现一过性升高，如应激状态、药物因素或短时间内大量摄入糖分等。

糖化血红蛋白是血红蛋白与血糖相结合的产物。它是通过缓慢、持续及不可逆的糖化反应形成，其含量的多少取决于血糖浓度以及血糖与血红蛋白接触时间，而与抽血时间、患者是否空腹、是否使用胰岛素等因素无关。因此，可有效地反映糖尿病患者过去2～3个月内血糖控制的情况。

糖化血红蛋白控制到7.5%的水平会比较好，因为正常人大概都是6.5%以内。糖化血红蛋白控制不好，太高了可能会有一些并发症。

血糖的监控指标，对于不同的人群是不一样的。如果正常小孩，你查个空腹血糖就够了，因为他不是高危人群。若有糖尿病家族史，你自己又不注意运动，可能这个时候要监控你的血糖，这个时候千万别说体检就查一个空腹血糖，还要查一个餐后。餐后血糖可以简化成吃一个馒头或者正常饮食的餐后2小时查一个血糖，如果不超过7.5%，都还是很安全的。如果在7.5-11.1，一定要关注了。

专家简介：

刘向祎，首都医科大学附属北京同仁医院检验科副主任，医学博士，教授，研究生导师。医学实验室认可主任评审员，中华医学会检验分会临床化学组委员，北京中西医结合学会副主任委员，北京医学检验学会分析测试分会副主任委员， 全国医用临床检验实验室和体外诊断标准化委员会委员，国际TC212第一工作组中国唯一临床实验室成员。专业是临床检验诊断学。

擅长：生物标志物的筛选及在诊断治疗中的应用。