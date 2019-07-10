禁止有虐待伤害婴幼儿记录的机构及个人从业

为推动托育服务专业化、规范化发展，促进婴幼儿健康成长，近日，国家卫健委公布该委组织起草的《托育机构设置标准（试行）（征求意见稿）》（以下简称《标准》）《托育机构管理规范（试行）（征求意见稿）》（以下简称《规范》）向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2019年8月8日。

《规范》拟规定，依法建立托育机构及其工作人员黑名单制度，禁止有虐待、伤害婴幼儿记录的机构和个人从事托育服务。同时文件拟规定，托育机构监控报警系统确保24小时设防，婴幼儿生活和活动区域应当全覆盖。监控录像资料保存期不少于90日，不得无故中断监控，不得随意更改、删除监控资料等。

《标准》拟规定，新建托育机构的建筑应当符合有关工程建设国家标准、行业标准规定，选择自然条件良好、交通便利、符合卫生和环保要求的建设用地，远离对婴幼儿成长有危害的建筑、设施及污染源。托育机构负责人负责全面工作，应当具备大专以上学历、有从事儿童保育教育、卫生健康等相关管理工作3年以上的经历，且经托育机构负责人岗位培训合格。托育人员主要负责婴幼儿照料、看护和保育，应当具有婴幼儿照护专业背景，受过相关婴幼儿保育教育培训。保育员主要负责照护婴幼儿日常生活，协助托育人员工作。保育员应当具有初中以上学历，受过婴幼儿保育职业培训。保健员应当具有高中或中专以上学历，经过妇幼保健机构组织的卫生保健专业知识培训。

在托育机构管理规范方面，《规范》拟规定，托育机构收托婴幼儿人数不应超过备案人数。应当建立收托婴幼儿信息管理制度，及时采集、更新，定期向备案机关报送。不得违规对外泄露婴幼儿及其监护人的个人信息。

同时，托育机构应当坚持晨午检和全日健康观察，发现婴幼儿身体、精神、行为异常时，应当及时通知婴幼儿监护人。托育机构发现婴幼儿遭受或疑似遭受家庭暴力的，应当依法及时向公安机关报案。

《规范》拟规定，托育机构不得开展任何违背婴幼儿成长规律的活动。严禁虐待、歧视、体罚或变相体罚、侮辱人格等损害婴幼儿身心健康的行为。

同时，《规范》拟规定，各有关部门应当将托育机构及其工作人员信用信息纳入全国信用信息共享平台，实施守信联合激励和失信联合惩戒。依法建立托育机构及其工作人员黑名单制度，禁止有虐待、伤害婴幼儿记录的机构和个人从事托育服务。