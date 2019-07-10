孩子，为什么在家你也会受伤

从本周开始，幼儿园和中小学生陆续开始放暑假。在放假的“自由模式”里，孩子们的意外伤害、网瘾、肥胖等健康风险也会有所增加。 怎样才能让孩子健康又开心地过好暑假呢?今日起，长沙晚报推出“健康过暑假”系列报道，力求根据往年暑假省会各大医院的就诊数据、典型个案等，通过图表、数据、调查等方式，找出近年来暑假期间孩子们最集中的健康问题，向家长们提个醒，并请权威专家进行分析、支招，助力孩子们健康过暑假。

家，是安全的港湾。然而，对于婴幼儿、中小学生而言，家长的疏忽可能让家成为危险地带。

近日，两岁多的男孩琦琦（文中幼儿均为化名）洗澡时在家中浴缸溺水，经紧急抢救后，一直昏迷不醒……据医生介绍，意外伤害已成为0至14岁孩子死亡的首位死因。家长的一次转身，或是家里的一件小玩意儿，都可能酿成大祸。曾有调查显示，儿童意外伤害发生地点排名前三的分别是“家中”“公路和街道”“工业和建筑场所”。医生提醒，历年暑假都是儿童意外伤害的就诊高峰，家长及孩子都应增强安全意识。

数据 家中是儿童意外伤害事件发生较多的场所

琦琦溺水当天，琦琦妈妈曾女士在一米多高的浴缸放好洗澡水，突然电话响起，她转身去接电话，留琦琦一人独自待在浴室。就在她转身的几分钟内，琦琦一头扎进了水里。孩子从浴缸中抱出来时已经停止了心跳，曾女士第一时间做了心肺复苏急救，将孩子紧急送往湖南省儿童医院。

据湖南省儿童医院重症监护病房副主任医师黄娇甜介绍，琦琦由于心跳停止过久，身体和大脑已经遭受到不可逆的伤害，即使送到医院后经过奋力抢救，至今仍昏迷不醒。

不少家长以为，意外伤害大多发生在户外，在家里便放松了警惕。2017年中国疾控中心慢性非传染性疾病预防控制中心和全球儿童安全组织联合发布的《中国青少年儿童伤害现状回顾报告》显示，家庭是儿童意外伤害事件发生最多的场所，并且7月至8月伤害事件相对较多。

黄娇甜提醒，家长不要把10岁以下的儿童特别是幼儿独自留在家中。孩子在家中发生意外伤害事件较多的有异物窒息、烫伤、溺水、中毒、坠落等。家长不要单独把孩子留在浴缸等大容量容器旁；不要让孩子玩电源插座、插头、电器开关及易燃易爆危险品；不要让孩子接触可能引发烫伤的物品，比如烧水壶等。

幼儿经常会把手中的有害物品不自觉放到口中。在中毒的意外伤害事件中，城市儿童误服药物和清洁剂中毒的较多，农村儿童误服农药、灭虫药、工业用盐等中毒的较多。因此，家中的药品、化妆品、洗涤剂、洁厕灵等，要放置在儿童不能获取的地方。

家长还应注意及时清除家中的危险因素，如把暴露的电线或绳子收好，阳台和楼道的栏杆间距离加密，在洗手间、洗手盆前和楼梯等放上防滑垫等。

调查 百名家长中，九成以上带孩子时玩手机

炎热的暑假，商场是避暑和儿童游玩的好去处，但商场旋转门、自动扶梯卡住孩子的事件屡见不鲜。其实，许多安全事故的发生，与家长的安全意识低下以及注意力没有放到孩子身上有很大的关系。

记者在一些大型商场看到，孩子们在商场里玩耍，不少家长坐在按摩椅和休息凳上玩手机。一个约3岁的孩子拿着气球东走走西看看，靠近电动扶梯时，他好奇地踏上去，马上就失去了平衡，幸好一名路人一把抓住了孩子。这时，坐在不远处的孩子父亲还沉浸在手机游戏中。

在一家商场门口，许多孩子在露天喷泉旁嬉戏，家长不仅不制止还在一旁拍起视频和照片。近几年，喷泉伤人事件层出不穷，漏电和高压喷嘴的冲力造成不少伤亡事故。

今年6月12日，6岁的桐桐在梅溪湖某大型商场外广场的喷泉戏水时就遭遇了电击，送湖南省人民医院抢救后转危为安。事发后，桐桐的父亲写下题为《与死神搏斗》的文章，在微信群和朋友圈中刷屏。桐桐的父亲表示，当时看着许多小朋友在喷泉里踩水玩，无知的家长想让孩子开心一下，不料差点造成阴阳相隔的悲剧。

记者进行了一次“带孩子时，你是否会看手机”的微调查。接受调查的百名家长中，有95%的人表示，在户外带孩子也会手机不离手；只有5%的人表示，会放下手机，全心全意陪伴孩子。

“暑期意外伤害事件多发，家长最重要的是要做好预防和保护。”湖南省人民医院急诊三科主任张兴文表示，由于意外伤害具有突发性和不可预见性，家长要掌握孩子常见意外伤害的紧急处理方法，如小儿心肺复苏法、外伤的基本救护和创口包扎法、气管内异物急救方法（海姆立克急救法）、误服毒物后的催吐法等。

分析 儿童骨折外伤占意外伤害总数的近一半

日前，湖南省儿童医院统计了2018年暑期儿童意外伤害数据：该院收治的意外伤害患儿中，外伤（骨折）居第一位，占意外伤害总数的近一半。据湖南省人民医院发布的2018年暑期儿童意外伤害数据，去年7月至8月，仅该院小儿骨科住院患者就有66人。

8岁的西西缠着妈妈给他买了一辆炫酷的滑板车，在玩耍中，西西重心不稳摔倒，并下意识用手撑地，导致伸直型肱骨髁上骨折。

“家长要教育孩子在运动和玩耍时讲究量力而行，儿童骨折的多发原因主要是运动前准备不充分、运动量过大等。”中南大学湘雅二医院急诊科主治医师邱双发提醒，孩子做运动之前一定要热身，做好运动保护，练习武术、舞蹈过程中一些高难度动作不要以挑战身体极限为代价去勉强完成，以免受到伤害。

窒息也是儿童意外伤害中常见的种类之一。据湖南省儿童医院统计数据显示，2018年暑假，出现气管异物的儿童超过意外伤害总数的20%。

据统计，在我国，5岁以下儿童意外死因中窒息位居第一。邱双发表示，学龄前的孩子对事物好奇心强，看见东西就爱往口里塞，如果此时有人和他们说话，很容易发生误吸、误食导致窒息。

“孩子吃饭时突然咳嗽或窒息，继而出现喘息、呛咳和喘鸣，或者健康的孩子突然发生呼吸困难并伴咳嗽、窒息、喉鸣和喘息等情况，家长可判断为孩子出现气管异物。”黄娇甜提醒，为了防止窒息等意外情况发生，孩子吃饭时尽量遵从“食不言”，不要大声说话或打闹、大笑、仰头等，不要给孩子（特别是幼儿）买颗粒细小的零食或果冻，减少孩子发生异物误吸的危险。

相关链接

这些急救措施，你掌握了吗？

烧烫伤

让孩子立即脱离热源，并迅速脱去衣物，如果衣物粘在皮肤上，切勿强行撕下，宜用剪刀剪开，轻轻揭开。用大量冷水冲洗创面，不仅可以冲掉污物，还可以降温，减少残留的热源对身体的进一步损害。一定要保持伤口清洁，不要自行涂抹任何药物，那样会造成伤口的感染，影响它的愈合。

溺水

溺水后将人倒过来控水具有一定的作用，但不能盲目和随意控水，正确做法：1.将溺水儿童平放，迅速撬开其口腔，清除咽内、鼻内异物；2.溺水后舌头会后坠，堵住气道，要抬高其下巴；3.溺水儿童停止呼吸，应尽快施行人工呼吸：捏住其鼻孔，深吸一口气，往其嘴里缓缓吹，待其胸廓稍有抬起，放松其鼻孔，以每分钟16次至20次为宜，直至孩子恢复呼吸；4.一旦溺水儿童心跳停止，应立刻进行心肺复苏。

气管异物

海姆立克急救法是家庭急救中的基本技术。对1岁以下的孩子，可将孩子倒拎，拍打其背部，通过气流冲击孩子将异物吐出；对年龄稍大的孩子，可将孩子抱于胸前，一手握拳，另一手捂按在拳头之上，双手在胸口下方用力向上挤压，直至异物吐出。

儿童骨折

孩子受伤后应就地休息，不要立刻按压受伤部位，要减少关节活动，避免损伤加重；受伤后，应用急救包、骨折夹板、绷带对受伤肢体进行固定；30%的儿童骨折存在骨头生长板的损伤，不及时处理或处理不当会导致生长障碍。因此，儿童骨折后应尽量选择有儿童骨科专科的医院就诊。