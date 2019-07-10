关于白内障治疗的误区真不少

白内障是眼科常见疾病，也是全球居于首位的致盲性眼病，因白内障致盲者数量约占全球盲人总数的46%。白内障的主要临床表现是视物模糊，视力逐渐下降，无疼痛。在眼科裂隙灯下可见眼球内本来为透明组织的“晶状体”变得灰白混浊，这称为“晶状体混浊”，也就是临床上常说的“白内障”。

其实，白内障的形成原因与年龄相关，是一种老化现象，就像头发变白一样。此病好发于中老年人，一般50岁以上开始出现，到七八十岁时的发病率可达80%以上，这种类型的白内障叫做“原发性老年性白内障”，为临床上最常见。除此之外，还有先天性白内障、外伤性白内障、放射性白内障、以激素为代表的药物性白内障、以糖尿病为代表的代谢性白内障、眼内炎症性白内障等其他类型。这些类型的白内障在任何年龄都可以发生，属于继发性白内障。

中医把白内障称为“圆翳内障”，此病名最早见于我国古代眼科著作《秘传眼科龙木论》。关于其病机，古代汉医学丛书《证治准绳》认为是“肝肾俱虚而得”。“白内障”这一病名最早则见于唐朝由文献辑录而成的综合性医书《外台秘要》，其中还记载了“金针拨障术”。

时至今日，白内障手术已经有了巨大的进步。问题也随之出现了：这种疾病如此常见，现在医疗水平又高，患者的积极诊疗率却不高。我们在临床上发现，患者对白内障这种疾病的顾虑多，认识误区也多。在这里，以几种典型情况为例稍作解答。

关于做不做手术的误区——

误区一：年纪大了犯不着受罪

视力好对老年人的健康非常有利，不仅能正常活动，有助于维持脾胃正常消化功能，减少骨质疏松，还能降低摔伤的风险，增强自信、防止老年抑郁。

白内障若发展到晚期，会引起一些严重并发症，导致严重眼痛，如晶体膨胀型青光眼、晶体脱位等。因此，白内障患者应遵医嘱，及时手术。

在临床中我们接诊高龄患者并不少见，甚至还有90岁以上的老者，手术效果良好。目前的白内障手术为微创，一般手术时长十来分钟，大多数患者并无明显不适感。

误区二：“三高”患者不能做

由于白内障手术的快捷和基本不出血的特点，它对于全身疾病的限制要求也不像从前那么严格了。即便是患有严重高血压、糖尿病、贫血、肾病的患者，只要把生命指标控制在一定范围，就能顺利手术。

此外，有其他眼病也可以做白内障手术。比如，结膜炎治愈后1个月可以手术；泪囊炎实施手术或泪小点封闭1个月后可以手术；色素膜炎、角膜炎临床治愈6个月后可以手术。

需要做玻璃体切除手术的眼底病患者，不先做白内障手术是看不清眼底的。对于青光眼患者而言，白内障发展会使房水循环的道路进一步狭窄，做白内障手术可使通路加宽，有助于眼压下降。

误区三：等看不见了更好做

“等看不见了再做手术”是20年前的观点。当时认为白内障越“成熟”，手术越好做，晶体硬得像一个扣子时，更能完整地从切口分离出来。

现在的手术过程已经发生改变，简单理解就像是用注射器先把乳糜状混浊的白内障吸出来，然后把透明的折叠的人工晶体送进去。所以，如果白内障过熟、太硬，就很难乳化了，吸不出来，手术难度就会增大，并发症也会增多。

那么，手术时机如何选择呢？我国临床上，患者视力0.2、0.3时可考虑手术，如果有职业需要，也可以提早手术。

误区四：人工晶体越贵越好

临床上常用的晶体都是进口的软性人工晶体，根据功能大概分为4类：普通光学人工晶体适用于普通需要的患者；非球面人工晶体适用于年轻患者，尤其是对夜间视力的提高有帮助；多焦点人工晶体适用于远、中、近距离都要清楚的患者；散光矫正人工晶体适用于散光患者。

适合自己的才是最合适的，不是越贵越好，医生会根据你的情况给予合理建议。

关于手术后的误区——

误区一：术后还会长白内障

白内障手术后，眼内的混浊晶体已经彻底被清除。临床上所说的“后发障”，是支撑人工晶体的后面的囊膜混浊了，不是又发生白内障了。

“后发障”的情况并不多见，往往发生于糖尿病患者及全身疾病太多的患者，其治疗方法也很简单，打YAG激光就行，几分钟便可完成，没有痛苦，也没有伤口。

误区二：术后视力肯定提高

大多数患者在白内障手术后视力会显著提高，但是任何手术都可能有不同程度的并发症，只是发生率相对较低而已。另外，视力与多种因素有关，如角膜疾病、眼底疾病等。

由于白内障混浊严重，眼底看不清，视网膜CT扫描光波不能做到完全精准，患者的眼底情况往往不能处处清楚。当白内障摘除，透明的人工晶体植入后，才能发现黄斑变性、视神经萎缩等严重影响视力的眼底疾病。所以，术后视力没有提高的情况是有的。

总之，白内障的治疗过程并不困难，建议患者发现病情后打消顾虑，及时就诊，咨询专科医生具体治疗方案，保护好我们的视力。

（作者单位：中国中医科学院西苑医院）