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你身上的“烟草味道”与二手烟一样不健康

周舟

2019年07月10日09:05 来源：北京日报

与二手烟一样，烟民身上的“淡淡烟草味道”也会对他人构成健康风险。近日公布的一项国外研究显示，这种三手烟同样会损害人的呼吸系统上皮细胞，长期接触将增加患癌风险。

三手烟是指烟民“吞云吐雾”后沾染在衣服、墙壁、地毯、家具，甚至头发和皮肤等表面的烟雾残留。发表在新一期《美国医学会杂志·网络开放》上的一项研究显示，三手烟会导致呼吸系统上皮细胞出现应激反应，造成数百种基因表达异常。

研究人员让4名健康的不吸烟人士连续3个小时接触三手烟，然后从其鼻腔刮取物提取RNA（核糖核酸）进行分析，结果发现有382个基因明显过表达，7个基因低表达。鉴于鼻腔上皮细胞的基因表达类似于支气管上皮细胞，这项发现意味着三手烟同样可能对呼吸系统的上皮细胞造成影响。研究人员指出，吸入三手烟会改变与氧化应激有关的通路，损害人体遗传物质。吸入三手烟3个小时内不太可能会导致损害，但如果长期在家里或车上等场所接触三手烟，就可能有损健康，且具有潜在的患癌风险。此外，研究还发现，短暂接触三手烟会对线粒体活性产生影响。线粒体是为细胞提供能量的细胞器，出现问题将导致细胞死亡。

主持研究的美国加利福尼亚大学里弗赛德分校细胞生物学教授普吕埃·塔尔博特在一份声明中称，这是首个揭示三手烟对人体基因表达造成直接影响的研究。他还指出，许多吸烟者在户外吸烟，认为这样不会让在室内的家人接触烟草物质，但实际上尼古丁等物质会沾染在他们的衣服上，并被带入室内，希望这项研究能提高人们对三手烟潜在危害的认识。

(责编：李轶群、杨迪)


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