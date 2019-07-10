中国医院协会信息网络大会在厦门举办，安想智慧医疗携智慧方案亮相

7月4日至7月7日，中国医院协会信息网络大会(CHIMA 2019)暨中外医疗信息网络技术和产品展会在厦门举办。期间，平安集团和联想集团旗下安想智慧医疗携智慧医院、智慧医疗、智慧健康三大解决方案亮相会场。

中国医院协会信息网络大会(简称CHIMA )是推进我国医疗卫生信息化学术与技术发展，提升广大医疗卫生信息化工作者学术水平的重要交流平台。此次大会上，除了产品和解决方案的展示，安想智慧医疗还举办了“智慧医院助力健康产业发展”信息化专场论坛，为智慧健康产业链变革贡献经验和理念。

CHIMA 2019主论坛会场

安想智慧医疗展区

专场论坛上，国家卫健委规划司大数据办调研员沈剑峰表示，医院的信息化建设进入了新的时代，呈现出新的面貌，规范和标准使信息化建设有章可循，实现能力建设与实际需求相平衡，能够有效改善患者的就医体验。

北京大学首钢医院院长顾晋介绍了智慧医疗在提高中国癌症生存率方面的路径和实践。顾晋表示，我国肿瘤的整体治疗水平与发达国家存在差距，主要原因是基层医生并不能真正掌握和落实肿瘤治疗规范，通过升级医疗机构现有信息系统，将在规范化检查、规范化治疗、规范化病历及诊疗方案推荐上，为医生提供帮助，从而有效提升患者五年生存率。

此外，大庆龙南医院副院长毛慧玲透过一个真实的急救案例分享了智慧医院建设的人文角度。她表示，智慧医院建设除了软硬件系统建设，还要有正确的价值观，智慧医院的建设离不开医疗“救死扶伤”的本质。

据悉，由北京大学首钢医院和安想智慧医疗共同发起的中国结直肠癌肿瘤诊疗规范化平台已经上线运行，该平台以结直肠癌诊疗为核心场景，将“结直肠癌诊疗规范”进行系统化、结构化处理，结合医疗机构现有信息化系统，旨在提升医务人员诊疗规范化水平、减少诊疗过程中的不规范行为，打通肿瘤规范化诊疗的最后一公里。