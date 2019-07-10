卫健委：解决贫困人口基本医疗保障 三大主攻方向确定

人民网北京7月10日电 9日，国家卫生健康委召开例行新闻发布会，介绍《解决贫困人口基本医疗有保障突出问题工作方案》（以下简称“工作方案”）以及有关地方健康扶贫典型经验。国家卫生健康委扶贫办主任、财务司司长何锦国在会上透露，近年来，国家卫健委同有关部门认真贯彻精准扶贫精准脱贫方略，把防止因病致贫返贫作为主攻方向，研究确定了“三个一批”分类救治策略，精准施策，全力推进，贫困地区医疗卫生机构服务能力明显提升，贫困患者得到及时救治且医疗费用负担大幅减轻，已经有670万户因病致贫返贫贫困户实现脱贫。

何锦国同时强调，健康扶贫虽然取得了一定成绩，但在实现贫困人口有地方看病、有医生看病等基本医疗有保障方面，还存在少数地区缺机构缺医生、部分机构房屋设备等基础设施未达标等一些需要解决的突出问题。为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央关于解决“两不愁三保障”突出问题部署要求，国家卫健委会同有关部门制定印发了“工作方案”，指导各地坚持目标标准，强化政策措施，全面解决基本医疗有保障突出问题。

“工作方案”提出了解决基本医疗有保障突出问题的三大主攻方向：

第一，加强县医院能力建设。将符合条件的贫困县县级医院纳入全民健康保障工程支持范围。加大“组团式”帮扶力度，加强针对当地疾病谱的临床专科建设。推进远程医疗，实现贫困县县级医院远程医疗全覆盖。

第二，推进“县乡一体、乡村一体”机制建设。通过农村订单定向医学生免费培养一批、“县聘县管乡用”和全科医生特岗计划聘用一批和从县医院选派一批等方式，解决乡镇卫生院无合格医生问题。通过“乡聘村用”、从卫生院选派医生到村卫生室开展巡诊或派驻等方式，解决村卫生室无合格医生问题。

安徽省卫生健康委党组书记单向前介绍，为实现贫困人口“有地方看病、有医生看病”，坚决打赢健康脱贫攻坚战，安徽省启动实施“百医驻村”行动。从省、市公立医院选派优秀医疗人才，自今年7月初开始深入全省村医空白村驻村帮扶2年。

针对村医不足的问题，单向前提出，要从入口上拓宽村医的来源；要提高村医的待遇保障；要注重提升村医能力。

第三，加强乡村医疗卫生机构标准化建设。力争到2019年底前，全面消除乡村医疗卫生机构和人员“空白点”。四川省乐山市委常委、副市长胡强强介绍，乐山市针对村医“招不来、引不进、留不住、考不上”的现象，创新实施“一村一医”人才战略。举办“民族医士班”和“乡村医士班”，确保到“十三五”末实现全市每一个行政村有一名乡村医生的目标，彻底消除全市医疗“空白村”。

湖南省卫生健康委副巡视员、省医改办专职副主任王湘生则表示，为解决贫困地区农村群众就近有地方有医生看病问题，今年来，湖南省按照“四个纳入”的工作思路，一是纳入省政府重点民生实事。今年湖南省《政府工作报告》将“基本消除村卫生室‘空白村’”列为12项重点民生实事之一；二是纳入省政府重点工作督办事项。今年6月，省政府督查室牵头组织省财政厅、省卫生健康委、省教育厅开展消除村卫生室“空白村”联合督查；三是纳入健康扶贫重要举措。将消除村卫生室“空白村”作为贫困人口有地方看病、有医生看病，实现基本医疗有保障的重要举措，列入今年健康扶贫重点任务，写入工作要点；四是纳入全省卫生健康年度绩效考核重点内容。加大工作力度，全面实施消除村卫生室“空白村”工作。

何锦国提出，下一步，国家卫健委将会同国务院扶贫办、国家医保局召开全国健康扶贫工作会议进行全面部署；举办培训班，指导地方准确理解把握基本医疗有保障内涵标准，明确工作任务，扎实做好各项工作。同时继续深入开展“三个一批”分类救治和疾病防控工作，不断提高健康扶贫实效。（杨迪 实习生蒋凤祥）