夏季腹泻对宝宝来说，是极其常见的问题。大多数腹泻患儿都在两周岁以下。不论是着凉了还是饮食不当或进食了污染的食物，都可能引起拉腹泻。然而，孩子与成人不同，腹泻也需要引起重视。如果因腹泻引起了电解质紊乱，后果是十分严重的。

三大症状切莫忽视

大便次数增加 如果孩子的大便次数增加，大便性状发生改变，大便较稀，多呈水样、蛋花样，或者含有明显的黏液脓血，就是出现腹泻症状了。

脱水 儿童腹泻往往伴有呕吐的情况，严重者甚至会出现脱水的情况。当孩子出现以下症状时，表示已有脱水现象：嘴唇及皮肤干燥，失去弹性；尿量减少，甚至无尿；泪少或无泪，哭的时候流不出眼泪；眼窝凹陷，囟门凹陷（一岁半以下的小儿，囟门尚未关闭，脱水严重时会出现囟门凹陷的情形）。

发热 部分孩子还可能伴有体温偏高，出现发烧的症状，往往精神状态不佳，严重时可伴有抽搐、昏迷等症状。

家长应牢记“三步走”

第一步：及时将大便送检 平时在家中备上一个医院化验便常规使用的便盒。最好不要刮取尿不湿上的大便。留取大便后最好在1小时以内送检。为了标本及时有效，家长可以选择将其送到附近医院化验。

第二步：尽快就诊 急性腹泻时，最严重的情况是脱水及电解质酸碱失衡。如果宝宝大便含水量多且腹泻次数多或同时合并呕吐、进食差，极易合并脱水及电解质酸碱失衡，此时应及时到医院就诊，轻症可在医生指导下口服补液盐，重症需要静脉点滴补液。否则，可以继发酸中毒、电解质紊乱，甚至休克。需要注意的是，宝宝在急性肠炎之后，因肠黏膜受损，有时会引起暂时性的乳糖耐受性不良，导致较长时间的腹泻。此时，可更换专门的腹泻奶粉（免乳糖配方），帮助孩子更快恢复。

第三步：慎用抗生素 一般来说，如果大便化验可见较多白细胞，甚至有血丝，侵袭性细菌感染可能性大，结合病史可考虑应用抗生素，而且应该在大便常规化验正常后才能停药，不要过早停药。当抗生素治疗效果不好，或病情反复时，应及时复诊，做大便培养、大便寄生虫、肠道特殊感染等相关检查，如同时有体重下降，甚至需进一步肠镜检查明确腹泻病因。如果大便化验未见或只有少量白细胞，多为病毒感染或非感染性腹泻，可暂不应用抗生素，选择则口服益生菌、蒙脱石散、口服补液盐等支持治疗。

四大护理攻略要了解

儿童腹泻的治疗主要分为以下四个部分：提前防止脱水情况的出现；改善并努力制止脱水的情况；保持规律的饮食习惯；正确服用药物。具体措施如下。

儿童刚开始出现腹泻时，家长就需要让孩子口服足够量的液体同时继续喂养。液体可以是糖盐水或者米汤加盐溶液。调节好饮食，轻者不必禁食，可适当减少哺乳的次数，缩短喂乳的时间。病症重的患儿应禁食4小时～6小时，如果禁食一定时间后症状缓解，可逐步恢复饮食。

轻度、中度脱水的儿童口服一定剂量的补液。重度脱水的儿童则需要通过静脉补液来纠正脱水情况。

每天饮食定时、定量。按照病症，正确服用药物。

肠道微生态制剂的目的在于恢复肠道正常菌群，重建肠道天然生物屏障保护作用。

预防宝宝腹泻四要点

注意卫生清洁 食品应新鲜、清洁。食具也必须注意消毒。保持饮用水洁净。孩子及其看护人都应养成饭前便后洗手的好习惯。

坚持母乳喂养 尤其出生后最初数月内应以母乳喂养。因母乳最适合婴儿的营养需要和消化能力。

注意饮食质量 添加辅助食物时，应当根据孩子的具体情况“由少到多”逐次进行添加，避免一次添加多种食物或者添加时间过晚的情况。特别是喂养的过程中，奶和食物的量不能同时增加，反而应适当减少。

防止受凉 孩子因消化系统发育还不成熟，特别是腹壁及肠道缺乏脂肪“保暖层”，因而容易受较凉空气的刺激而引起肠蠕动增加，导致便次增加和肠道水分吸收减少，大便稀溏，病毒也容易乘虚而入。