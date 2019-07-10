远离“大自然缺失症” 寻找林间消失的童趣

相对于老一辈人的童年，现在的孩子应该说是相当幸福的一代了，拥有了比从前的孩子更好的教育环境和资源，却也由于舒适的生活环境而滋生了更多的“病症”，比如“大自然缺失症”。现在的孩子什么都不缺，唯独缺少了与自然的“链接”。可是您是否知道：“孩子就像需要睡眠和食物一样，需要在大自然中奔跑！”作为家长的我们，不要因为自己的懒惰而吝于给孩子接触大自然进行户外活动的机会。

“大自然缺失症”吞噬了孩子的生活

“大自然缺失症”是美国作家理查德·洛夫在2005年的畅销书《林间最后的小孩》中提出的一种现象，泛指那些完全脱离了自然环境在城市中成长的儿童的一种现象。孩子们在高科技生活的包围下，远离大自然，被电脑、电视、手机等吸引，玩乐的方式也仅局限于室内的游乐场，有些孩子甚至在自然环境中反而会显得手足无措，失去了和自然亲近的本能，从而引发了一系列的健康问题。

一项有关城市儿童与自然亲密度的调查通过线上网络调查和线下发放问卷相结合的形式进行，调查结果发现：全国有68.12%的孩子每天的户外活动时间不足1小时，11.27%的孩子每天户外活动时间几乎为0，每天户外活动时间超过1.5小时的孩子仅占15.34%。而18.61%的孩子每天花在看电视、上网、玩各种电子游戏产品上的时间超过60分钟。透过上面的数据可以看到，现在的孩子俨然已经成为名副其实的“宅童”。

“大自然缺失症”悄悄改变着我们的孩子

1、戴上小眼镜

前不久，国家卫生健康委召开例行新闻发布会，发布2018年儿童青少年近视调查结果。监测结果显示，我国儿童青少年总体近视率为53.6%。其中，6岁儿童为14.5%，小学生为36.0%，初中生为71.6%，高中生为81.0%，并且低年龄段的近视问题突出。近年来，户外活动和体育锻炼在儿童青少年近视中的作用引起了学者的关注，有研究指出，户外活动和体育锻炼时间的减少以及室内伏案学习负担的加重是导致儿童青少年近视的重要因素，而延长户外活动时间，对于儿童青少年近视的发生和发展都有一定的预防以及控制的作用。

较早的一项国外研究对514名视力正常的儿童从小学三年级跟踪调查到八年级，发现在八年级时有111名儿童近视（近视率为21.6%），近视儿童每周参加户外活动实践为7.98小时左右，显著低于视力正常儿童的11.76小时，由此得出结论，较少的户外活动实践可能增加了患近视的概率。

2、长成小胖墩

“宅”、久坐加上不健康的饮食等导致目前儿童肥胖症日益增多，而儿童糖尿病、心血管病等疾病都与肥胖症有关系，并且还是成年疾病的温床。美国有线电视新闻网（CNN）前不久的文章中指出，中国每5个儿童中就有1个肥胖或超重，而在1995年时该比例仅为1/20。研究证据表明，儿童时期的超重将被“带入”成年阶段，并增加患Ⅱ型糖尿病、心血管疾病和一些癌症的风险，如果进一步缺乏营养和体重管理，随着儿童和青少年年龄的增长，中国成人的肥胖率可能会大幅上升。

运动量不足是引起肥胖的根本原因，对于现在的孩子来说，没有良好的运动习惯，不健身、不运动甚至连学校的体育课都不积极地参加，这直接影响了他们的身体能量消耗的水平，使得体内的消耗水平减少，再加上饮食上摄入过多，体内脂肪逐渐积累。

3、内心不自信

儿童早期教育专家认为孩子有尝试危险和刺激的天然心理需要。冒险的环境提供了适当的心理和身体空间，“冒险”不是“危险”，让孩子体验“恰到好处”的冒险，让孩子有机会突破自己给自己的限制，这样他们的自信心、勇于冒险的态度、探索的精神也就自然提升了。我们都是在“冒险-成功”或者“冒险-失败”的过程中，逐渐成长建立起自信心的。

英国BBC曾有一部纪录片，观察了70后和00后两代人小时候的玩耍活动。发现以前孩子们的自豪感建立在他们冒险独立完成一件事情上，但现在被过度保护的孩子们渐渐失去了冒险和探索的欲望，他们习惯了大人的看护，但凡想做出什么决定，就会习惯性地望向大人寻求意见，缺乏自由冒险的童年经历，孩子更容易抑郁、自恋、缺乏同情心和害怕长大。而户外活动则为孩子的冒险提供了肥沃的土壤，户外活动不同于将孩子圈在一定空间内的室内游乐场，对孩子来说存在着诸多对于未知的探索，通过不断的探索和冒险，在一定程度上可以提升孩子的自信心。

户外运动治愈孩子们的“大自然缺失症”

我国首部《3~6岁运动指南（专家共识版）》中提出学龄前儿童在全天内各种类型的身体活动时间应累计达到180分钟以上。其中，中等及以上强度的身体活动累计不少于60分钟；同时每天应进行至少120分钟的户外活动，若遇雾霾、高温、高寒等天气可酌情减少户外时间，但不应减少总运动量。因此，对照这个数据看看您家的孩子户外活动时间达到了吗？

1、作为父母，改变从自己做起

父母由于工作因素，自己不再经常到户外活动，而且更是出于安全因素的考虑，很少让孩子外出体验大自然，这是造成“大自然缺失症”的首要原因。除了工作忙不愿意带孩子接近大自然外，主要有“脏”的意识在作怪。绝不是危言耸听。有专家指出，孩子在幼年如果没有很多机会接受大自然中的有益的病毒和细菌，长大后得过敏性哮喘和免疫系统疾病的几率会高得多。因此，作为家长我们需要改变固有的观念，为孩子创造与自然产生“链接”的机会，让孩子在与自然的互动中，释放自身的潜在能量！

2、大自然其实不远，就在你身边

现在的孩子都生活在钢筋水泥的高楼之中，我们常常抱怨社会发展所带来的生活方式的改变让我们不得不舍弃诗和远方，一度认为大自然距离我们很遥远。其实，对于孩子来说，只要走出家门，小区内的一方草地就是他们身边的大自然。大自然中有最珍贵的阳光和清新的空气，这是任何一个高级的游乐场所都不能比拟的硬件条件。大自然是孩子天然的运动场和教室，无论是好天气还是坏天气，放开手让他们在自然界中“摸爬滚打”，把教育还给生活，就像小猪佩奇的父母一样尊重孩子的选择，谁能说“跳泥坑”对于孩子来说不是一项有趣的运动方式呢？

3、远离电子屏幕，拒绝久坐

国内外的多项体力活动指南中都对孩子屏幕时间的控制进行了强调，其中3~6岁的学龄前儿童每天应尽量减少久坐行为。其中屏幕时间每天累计不超过60分钟，且越少越好，并且任何久坐行为每天持续时间均应限制在60分钟以内。而6~17岁的儿童青少年每日的屏幕时间应该限制在2小时内，鼓励儿童青少年更多地动起来。当你和孩子都沉浸在电子产品里时，可能不知不觉偷走的不仅是孩子们的视力和健康，更严重地说，或许是偷走了他们的快乐。

最后，引用苏霍姆林斯基在《把整个心灵献给孩子》一书中说的：“教育离不开大自然，在那里，儿童会生长出无限的可能性：诗人、画家、音乐家、哲学家。”而这些，不就是作为家长的您所期许的吗？让我们和孩子一起动起来，走出家门，拥抱大自然！