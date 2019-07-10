新鲜莲子为何只扎堆街头？

江南可采莲，莲叶何田田。盛夏里，吃上新鲜可口的莲子是件美事。不过，新鲜莲子多在街头扎堆并卖出高价，鲜见大规模地进入卖场出售，这是为何？

超市水果店里看不到莲蓬

8日，江汉区马场角横路上，一商贩推车吆喝，新鲜莲蓬10元5个，剥好的莲子米25元一斤。路过的市民偶尔称一袋拎走。“脆嫩可口，又解暑。”有人说。

7日下午，汉口扬子江上，不少推车的摊贩扎堆，新鲜的莲蓬10元2-4个不等。已经剥好的莲子米价格25—30元一袋，一袋1斤，大概50颗左右。有的小贩还会根据莲子的大小定价，嫩的就贵一些。眼下，莲子正值旺季，贵的高达40元1斤，也就是一颗莲子将近1元。

新鲜的莲蓬大多扎堆街头。记者随后走访多家超市卖场和生鲜店，鲜见新鲜的莲蓬在销售。记者又走访多家超市卖场，几乎也看不到新鲜莲子的影子。

在盒马鲜生以及网店里可买到新鲜莲蓬。剥好的莲子米价格多在29元一斤。

莲子保鲜难 采莲成本高

湖北大型水生食品企业——湖北华贵食品集团相关负责人介绍，新鲜莲蓬上市期在6—7月，莲子最嫩的、适合食用的时间不过5天，而且，非得靠人工来采摘。“现在，一个工人，早上5点下塘，到上午9点多就要收班。”他说，“越临近中午，荷塘里的水蒸气越蒸得人站不住脚，而且，中午摘的莲蓬口感也差一些。”

工人几个小时摘100斤，酬劳就是80元。一般当天摘，当天卖，所以量不太大。

东西湖强鑫蔬菜产销专业合作社有2000亩荷塘，摘莲蓬是眼下最忙的事情。负责人李志方说，通过盒马渠道，武汉的莲蓬每天要销出三四千斤，主要供应武汉、深圳、广州、南京、杭州等地。光物流费用，每斤莲蓬就要分摊2块钱。全程冷链，如果超过48小时，莲子就不甜了。“这笔‘和时间赛跑的生意’，确实不是每个商家都愿意尝试的。”

莲子产业化“大头”是老莲子

华贵食品集团负责人透露，在莲产业中，莲子和藕的比例大约是3：7，而在莲子里，新鲜莲子的销售比重只有10%-20%，老莲子才是规模化和产业化的“大头”。

8月莲子“老了”，便可大规模采摘并进行深加工。“三斤鲜莲子可以制一斤干莲子，28斤鲜莲子才出一斤莲心。”

智研咨询数据显示，目前我国莲子产业已发展至一定规模，国内莲子需求市场主要集中在人口密集、经济发达的地区以及服务水平较高的各省一二线城市，存在一定的区域性特征。2018年我国莲子产业市场规模达43.55亿元。

湖北的莲产业在走莲藕、藕带、莲子的精品路线。2018年10月，湖北省近200家企业及科研院所等单位齐聚洪湖，正式成立湖北省莲产业发展联盟。莲产业发展联盟成立后，将做大做强“洪湖藕带”“蔡甸莲藕”等精品品牌，培育“千亿元”莲产业。（记者孙珺 实习生陈起航 王迪）