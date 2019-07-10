低盐饮食  还需警惕“隐性盐”

食盐是生活中必不可少的调味品之一，但也应食之有度。广东省妇幼保健院营养科主任、主任医师、注册营养师夏燕琼指出，成人每天食盐摄入量不超过6克。盐摄入过多的话，会增加高血压、胃癌、脑卒中等疾病发生的风险。因此应量化用盐，尤其要警惕“隐性盐”的摄入，她还支招如何做到食盐减量。

警惕“隐性盐”

夏燕琼介绍，1克食盐约含400毫克的钠，根据钠的适宜摄入量，《中国居民膳食指南（2016）》推荐成人每天食盐摄入量不超过6克。

“目前我国居民食盐摄入量普遍过多。”夏燕琼指出，生活中摄入的盐主要来自一日三餐的烹调用盐及迷惑性很强的“隐性盐”。有些人觉得食用盐控制在6克以内就可以了，但是不知不觉中摄入了很多“隐性盐”。

酱油、味精、鸡精、酱菜、咸菜、紫菜、虾皮、干果、面包、饼干等都含有“隐性盐”。夏燕琼强调，要特别警惕“隐性盐”，少吃高盐食品。有调查显示，15克一包的“袖珍”榨菜就包含1.5克的盐。

预包装食品的营养标签中，钠是强制标记的五种营养素之一。购买时应注意观察食品中钠的含量。一般而言，如果成分表里每100克食品中钠的含量超过30％NRV（营养素参考数值），应特别注意，最好少买少吃。

日常如何选盐？

碘对人体健康很关键，除了高水碘地区，一般推荐食用加碘盐，尤其有儿童青少年、孕妇乳母的家庭，更应该食用加碘盐，预防碘缺乏。成人日常每天摄入6克的碘盐，即可满足每天120微克碘元素的需要。

但孕妇对碘的摄入需求增加，每天从120微克增加到230微克，除了食用加碘盐，每周还建议食用至少一次含碘丰富的海藻类食物。

碘在高温、潮湿或遇到食醋等酸性物质时很容易挥发掉，所以，储存食盐时需注意装入有盖的容器，防潮、防光、防热。有些家庭习惯把盐放在炉灶很近的位置，实际上碘很容易挥发。炒菜时菜差不多出锅时再放盐，这样炒出来的菜更鲜，且碘不易挥发。

而对于高血压患者来说，则建议选购低钠盐。

减盐妙招看这里

夏燕琼表示，改变不良生活方式是促进健康的重要因素，现在都提倡“三减三健”，“三减”即减盐、减油、减糖。如何减少盐的摄入？她支招如下——

1.少吃或不吃高盐零食

零食多为高盐食物，要警惕“隐性盐”，学会看食物标签。

2.炒菜时不妨多放醋

并非所有的菜都需要放盐，醋、柠檬汁、姜等调味品也可提高鲜度，减少盐的摄入。

3.使用定量盐勺

居家推荐使用控盐勺，量化食用。此外，建议居家常备食物秤，不仅可以控盐控油，还有助于定量摄入其他食物。

4. 远离“重口味”，从宝宝抓起

人的味觉是逐渐养成的，从小就要注意培养孩子的清淡口味。1岁前辅食不建议加任何调味品，1~2岁食盐量控制在0~1.5克/天，2~3岁食盐少于2克/天，4~5岁食盐少于3克/天。不让孩子尝试成人食物，3岁以内孩子的饮食最好单独烹调，至少也要坚持到两岁。