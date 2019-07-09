金龙鱼1:1:1舞出好比例2019人民广场舞福州站圆满收官

7月7日，由人民网人民健康、金龙鱼黄金比例调和油联合主办的“金龙鱼1:1:1舞出好比例”2019人民广场舞大赛福州站迎来决赛。

福州站有近百支队伍逾千人参加前3天的培训和初选，决赛当天， 20支队伍来到福州金融街万达广场参加城市决赛，并选取一等奖舞队参加在北京鸟巢举办的全国总决赛。

福州站比赛中屡次出现亮点，选手们在自选参赛曲目中，不约而同地选择为即将到来的“建国七十周年”献礼。《中国红》《祖国你好》《我的祖国》《说中国》等曲目频频出现，选手们用高昂的声音、优美的舞姿和饱满的热情表达了对祖国的热爱。

舞台上一支跳古典群舞的团队吸引了在场观众的关注，她们表演的曲目叫《水墨书韵》，通过舞者在动静之间表达水墨画的清心淡雅，体现水墨隽永的美感，以扇为笔，体为迹，表现出笔墨之精华，展示书法的气韵墨韵。

这一以书法水墨为主题的节目，以新颖的题材，优美的舞姿，独特的视角，淋漓尽致的展现了中华民族传统文化的文字精粹。

“水墨书韵”对中国传统文化表现力强，对舞蹈技巧、演出服装、道具场景、动作表现等方面要求高，为了充分展现节目的蕴涵，在老师的带领下，队员们每周训练两次，积极备战。表演中将自身的特色元素创造性的融入其中，以优美协调的舞姿，如痴如醉的场景，优美动听的音乐，即兴泼墨挥毫，将“水墨书韵”的内涵表现的淋漓尽致，演出获得圆满成功。

也正是凭借这一别具一格的主题，由滨江白玉兰舞蹈队16人表演的《水墨书韵》夺得福州站冠军，将参加北京鸟巢总决赛。

福州站评委表示，大赛舞蹈艺术形式丰富，原创气息浓厚，兼具思想性、艺术性和观赏性，具有鲜明的福建特色、饱含优秀文化内涵。参赛队员下至十几岁，上至年逾七旬的老人，体现了大赛的广泛性和群众性。

作为一种喜闻乐见的健身形式，广场舞越来越受到广大群众的喜爱。广场舞不仅仅是人们工作之余的健身活动，更成为一座城市的亮眼名片，它真正使百姓走出家庭，全身心投身广场，成为娱乐健身为一体的城市舞蹈，向大众传递健康向上的生活方式和理念。

决赛当天，由3位青春靓丽的女孩组成的金舞团带来了精彩的舞蹈串烧表演。据了解，这也是主办方精心策划的 “我陪爸妈跳支舞”环节。作为年轻人舞蹈群体，积极参与到以中老年人为主力的广场舞活动中，队员表示，“全民健身”现在已经在全世界范围内流行起来。各式各样的群众体育健身运动开展起来了，譬如瑜伽、太极等，参与人数众多，场面壮观，广场舞是一项被民众广泛热爱的健身运动项目，广场舞运动反映了父母长辈们积极向上的生活态度，给他们带来了幸福感。大家都在为了更好的强身健体做出改变和努力。

一等奖滨江白玉兰舞蹈队《水墨书韵》

二等奖郁金香舞蹈队《太阳出来喜洋洋》

三等奖省直老体协瑜伽分会《我的祖国》

身体健康离不开运动和均衡的膳食营养。在为期4天的福州站比赛中，赛场上时刻传递着“吃动平衡，舞出健康”的理念，这也正是主办方举办广场舞大赛的初心，希望通过这次全国性的广场舞大赛，让更多人爱上广场舞，同时了解膳食营养均衡的重要性。

据悉，“金龙鱼1∶1∶1 舞出好比例”2019全国人民广场舞大赛将会在4个月内完成北京、天津、重庆、成都、深圳、厦门等30个城市的赛事，最终的全国总决赛将在北京鸟巢举办。