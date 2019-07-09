第二届中国中医药新媒体传播峰会暨中医药全媒体发展研讨会在陕西省西安市召开

7月5~7日，第二届中国中医药新媒体峰会暨中医药全媒体发展研讨会在陕西省西安市召开。

陕西省卫生健康委员会主任刘宝琴、《中国中医药报》社社长武东、陕西中医药大学党委书记刘力致辞，陕西中医药大学附属脑病医院副院长卓坤利，陕西电视台主持人谢斌主持开幕式。本次会议由《中国中医药报》社、陕西省卫生健康委员会和陕西省中医药管理局主办，陕西中医药大学、全国中医药新媒体联盟承办。

此次会议为期2天，以“传播·互联·共享”为主题，分为开幕式、学术交流两部分。

开幕式上，全国中医药新媒体联盟秘书长、《中国中医药报》社新媒体部主任高新军发布了《2019中医药机构新媒体研究报告》，数据显示，截至2019年6月31日，中医药政务、医院、院校、企业新媒体账号共2809个，其中微信2075个 ，微博365个，头条号234个，抖音号66个，以及其他类型新媒体账号69个。微信公众平台因其操作便捷、功能丰富，已成为大多数中医药机构首选的宣传方式。同时，中医医院成为中医药行业新媒体领域发展主要力量，但是目前存在内容同质化严重、新媒体运营团队素质有待加强，形式单一创新不足等问题。报告还提出了相应的应对建议。

开幕式上，公布了2018中医药政务十强名单、2018全国中医院微信订阅号十强名单、2018全国中医院微信服务号十强名单、2018全国中医药院校微信十强名单及2018中医药企业微信十强名单，并颁发证书。其中云南中医、广东中医药、河北中医药等为中医药政务微信十强，广东省中医院、山西省中医院、江西省中医院等为全国中医院订阅号十强，广州中医药大学第一附属医院、广东省中医院服务号、佛山市中医院等为全国中医医院服务号十强，陕西中医药大学、北京中医药大学、河南中医药大学等为全国中医药院校十强，一心堂、王老吉、好医生药业等为全国知名中医药企业十强。

同时还揭晓了2018-2019年度中医药行业新媒体传播优秀案例。其中，山西省中医院微信公众号发布的中医药版《生僻字》因其紧跟热点，传播广、影响深夺得榜首。第二名，“老中医示范自创脊椎操，获百万点赞”因在杭州市中医院的二次策划之下，全网播放量达1900万次，堪称中医药行业新媒体传播策划的范例。第三名，成都中医药大学结合毕业季出品的中医版《知否知否》因其唤醒了中医人献身岐黄不悔的共鸣之感，好评如潮。第四名，广东省中医院的“每日一膳”栏目深耕原创、立足百姓，展现了全媒体工作全方位立体融合发展。第五名，中国中医药出版社构建的“悦读中医”矩阵助力全民阅读，让中医药全方位地融入大众生活各个领域。

随后，举行了陕西省中医药融媒体联盟成立暨揭牌仪式。陕西省中医药管理局局长马光辉、陕西中医药大学校长孙振霖等领导为联盟揭牌。陕西省中医药融媒体联盟是在《中国中医药报》社、陕西省卫生健康委员会、陕西省中医药管理局指导下，经陕西省中医药管理局批准，由陕西中医药大学牵头成立。联盟旨在以建设“健康中国”“健康陕西”为契机，以全省中医药媒体资源汇聚和融合为目标，对陕西省中医药行业媒体资源进行整合和提高，不断扩大中医药文化在全省乃至全国的传播影响力。联盟办公室设在陕西中医药大学，负责融媒体联盟的日常事务，前期的工作已经得到全省近20家单位的积极响应。

全国中医药自媒体联盟成立仪式

在现场嘉宾的见证下，还成立了全国中医药自媒体联盟，由《中国中医药报》社总编辑王淑军与厚朴中医徐文兵、知名博主“中医杨祯”、“医馆界”创始人王中华、国医在线创始人张小贝等中医药自媒体联盟代表共同启动。

《中国中医药报》社总编辑王淑军

全国中医药自媒体联盟是由《中国中医药报》社牵头成立，旨在通过团结一批中医药自媒体意见领袖，凝聚起一股具有共同价值观的中医药力量，扩大中医药影响力。目前已有刘维忠、梁冬、徐文兵、罗大伦等20多位中医药自媒体意见领袖加入联盟。该联盟是继2015年《中国中医药报》社成立全国中医药新媒体联盟之后的又一中医药网络意见领袖协作平台。

开幕式结束后，人民网总办会成员、人民健康董事长孙海峰、北京师范大学新闻传播学院副院长张洪忠、中国传媒大学媒介评议与舆论引导研究中心主任唐远清、厚朴中医创始人徐文兵等新媒体传播方面的专家学者、中央主流媒体及新媒体平台负责人等作了17场专题演讲。随后还进行了圆桌论坛，部分嘉宾进行经验交流。

北京师范大学新闻传播学院副院长张洪忠

据悉，此次峰会是继2015年12月在云南昆明召开首届中国中医药新媒体传播峰会后的又一次大型会议。参加本次大会的有中国中医科学院、中华中医药学会、中国中医药出版社的新闻宣传信息工作负责人，来自全国各省区市中医药管理部门的有关领导，中医药院校的宣传部长、中医医院的书记院长和宣传部门负责人、中医药企业代表，以及中医药期刊、自媒体代表，总人数近400人。