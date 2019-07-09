发烧吃点消炎药？当心有害无益

本期节目：不明原因发热是咋回事？协和专家来直播

在很多人的观念里，发烧就是有炎症了，需要赶紧吃几颗消炎药。这种消炎药实际上是抗菌药物，只对很少一部分的发烧有治疗效果，也就是说对某些感染有效。那么人体在什么情况下会出现发烧？发烧之后我们自己又能做哪些正确处理呢？

发烧是身体的自我保护反应

正常情况下，人体都有一定的免疫功能。病原体比如细菌、真菌等等这些病原微生物进入机体之后，免疫功能就要把它清除掉来保护人体免受其害。如果吃不掉，病原体毒力太大或者病原体进来得太多了，这种病原体往往就会作为一个导致发烧的原因，使机体的体温升高。

任何一个病原微生物进入机体内，都有可能引起发烧。根据每个人对体温的敏感性不同，会出现不同程度的体温变化。所以发烧实际上是机体对外界病原体的自然反应。

消炎药只对细菌感染引起的发热有疗效

发烧之后如果到医院就诊，医生会首先判断患者是不是感染。如果是感染，判断病原体是细菌、病毒、支原体、衣原体、还是真菌。如果不是感染，有可能是免疫性疾病或是肿瘤，还可能是其他的炎症性疾病等。每一种疾病都有一定的诊断条件。

非感染性疾病，比如关节炎引起的发热吃消炎药（即抗菌药物）是没效的。即使是感染性的疾病，病毒感染引起的发热，吃消炎药是不能杀灭病毒的，它只对细菌感染有效。

这种情况下消炎药不但白吃了，还可能引起其他的问题。本来机体对任何一个抗菌药都是敏感的，但是经常吃，细菌产生耐药性，在真正需要抗菌的时候吃药反而没效果。

发烧之后自己能做哪些正确处理?

如前面所说，发烧是机体对外界病原体的自然反应。当体温达到一定温度的时候，病原体在体内就会因为环境变化而被杀死，这是机体自我保护机制之一。

很大一部分发烧患者都能在短时间内自行恢复。出现发烧1-2天内，体温不是特别高的情况下，多喝水，适当补充维生素，很多人自然而然的体温就降下来了。如果体温稍高一些，可以尝试先吃退烧药观察看看。

如果感觉到体温持续退不下来，最好到医院就诊，由医生检查来明确诊断再对症处理。

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专家简介

刘正印，北京协和医院感染内科主任医师、教授

擅长：各种感染性疾病疑难杂症诊治，尤其是各种复杂的细菌性感染和真菌感染的诊治。

出诊时间：周一全天、周二上午，周三上午（特需）