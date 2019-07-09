小心狗狗 亲密一“吻” 吻出狂犬病

养狗之人越来越多，小区楼下不时可见小孩子跟狗狗玩得不亦乐乎。但是专业人士提醒，狂犬病病毒完全有可能由野生动物传给家养犬，再由犬传给人。如果狗狗没有接种又动怒咬人的话，就有中招狂犬病的危险，不得不防。因为狂犬病一旦出现症状，病死率几乎100%，无人能够幸免。

人被咬后出现狂犬病症状 病死率几乎100%

为什么被狗咬后采取措施预防狂犬病刻不容缓？因为狂犬病是由狂犬病病毒感染引起的动物性传染病，犬科（狗、狼等）、猫科（猫等）、翼手目（蝙蝠等）容易感染，而我国90%以上的人狂犬病是由狗咬而引起。

广州市第一人民医院药学部药师张好好指出，携带病毒的犬只咬了人之后，高度嗜神经的狂犬病病毒通过破损的皮肤或黏膜侵入人体，对神经造成破坏，引起急性脑炎。狂犬病整个自然病程一般不超过5日，死因通常为咽喉肌痉挛而窒息或呼吸循环衰竭。一般来说，人感染狂犬病病毒，一旦出现临床症状，病死率几乎为100%，可以说是世界上病死率最高的传染病。

儿童易中招

爸妈更要看好

由于很多小朋友喜欢和狗狗玩，所以也容易因之惹出意外。加之现在有的狗主遛狗时不拴狗，小区里意外被咬的人不时可见。 据统计，被疑患狂犬病动物咬伤者中，小于15岁的儿童占40%，家长更应高度警惕。

张好好介绍，狂犬病的首发症状常常是发热、头痛、浑身不适。多数人可出现烦躁不安、精神恍惚、无法控制的兴奋、行为怪异；还可出现幻觉和失眠，唾液分泌明显增多。

一旦病毒侵入到脑部控制吞咽、语言和呼吸的脑组织，可出现咽喉肌肉痉挛，患者极其痛苦。一阵微风拂过或饮水动作都可触发痉挛。因此狂犬病人会部分表现为惧风怕水。

一旦被咬，立即清洗伤口

一旦被犬只咬伤，立即用肥皂和水彻底清洗伤口极为重要。张好好认为，犬只是否健康，还是携带病毒很难分辨，所以预防狂犬病，需要提高警惕，及时处理伤口。狂犬病病毒对脂溶剂（肥皂水、氯仿、丙酮等）、乙醇、过氧化氢、高锰酸钾、碘制剂以及季铵类化合物（如苯扎溴铵）等敏感。1:500稀释的季胺类消毒剂、45%-70%乙醇、1%肥皂水以及5%-7%碘溶液均可在1分钟内灭活病毒。

专家强调，彻底地伤口冲洗、消毒以及后续的外科处理，对预防狂犬病的发生，避免继发细菌感染具有重要意义。

接种疫苗挽救生命

阻断传播

70%的犬接种疫苗可以阻断危险地区狂犬病的传播。而人体裸露的皮肤被犬轻咬或者轻微抓伤、擦伤，应该立即清洗伤口，接种疫苗，则可挽救生命。

另外，狂犬病疫苗并非只打一针，要通过1个月左右才能完成免疫，一定要严格按照时间规律接种，不可中断！

据了解，由于狂犬病是致死性疾病，因此狂犬病疫苗并没有禁忌证，根据世界卫生组织2018年狂犬病疫苗文件，明确孕妇及哺乳期妇女发生暴露后可以接种狂犬病疫苗，并且安全有效。

Tips

怎样预防狂犬病从狗传人？从根本上说，无咬=无狂犬病，人类要学习犬的肢体语言，因而提出预防被犬咬的5条建议：

1、不要打扰犬或吓唬它，尤其是它在吃东西或者被拴时；

2、当犬生气或惊恐时，远离它；

3、当犬不被牵时，犬走近你，不要动；

4、慢慢地悄悄地接近犬；

5、如果被犬咬，尽快用肥皂和水清洗伤口，找急救中心。

另外，大规模的犬接种、流浪犬管理以及犬主负起管理责任，是消除狂犬病的最有效的办法。