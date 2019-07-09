白领最危险！长加班增加中风风险！防中风记这几点

中风风险升高可能和加班有关。近日，Stroke杂志上发布的一项大型研究发现，每年有50天以上工作超过10小时，与中风风险增加有关，办公室白领人群最危险。

Alexis Descatha博士纳入了法国人口研究组织CONSTANCES的数据，探究144592名参与者长时间工作和中风风险之间的关系。结果发现，每年有50天以上工作超过10小时(即长时间工作)者中风风险增加29%，长时间工作超过10年的人中风风险增加45%。

研究人员根据职业进行分类发现，个人经营者、经理、首席执行官、农民等机动性强、时间安排更自由的职业，长时间工作和中风风险之间的关系不显著。但普通白领长时间工作，10年以上的中风风险增加70%-77%。

长时间工作真的会导致中风吗?健康时报记者采访了北京宣武医院神经内科主任医师陈彪进行解答。

在中国，每年预计新发中风患者达到240万人，其中110万人会因病身亡。我国每12秒有一人发生中风，而每21秒有一人因为中风死亡，其中脑梗死占了80%。中风不仅发病率高，而且致残率高，死亡率也高。

“长时间加班工作和中风有一定关系，但不是主要因素。”陈彪解释，近年来，经常有人长时间加班后猝死的报道。其实工作时间长不一定是主要原因，可能与加班人群精神紧张、休息不够，户外活动少，导致过度疲劳，免疫力下降，脑部供血出现问题，而导致中风。

陈彪解释，引起中风的原因很多，如心脏病、高血压、有糖尿病、高脂血症、高同型半胱氨酸血症，有卒中的家族史及不健康生活方式等。而研究中的加班是不健康生活方式的一种。

对于工作时长的一些工作人员，该怎么预防中风?陈彪建议，工作时间越长，越需要注意增加运动时间，学会放松。应注意以下几个方面：

注意休息。身体、脑袋都要休息，工作一段时间后应当站起来走走，转换注意力，且要保持充足的睡眠时间。

放松心情。不能给自己过度的压力，保持愉悦心情。

适量运动。在工作之余进行羽毛球、乒乓球等体育活动，避免因久坐不动造成损害。

健康饮食。清淡饮食，烧烤、啤酒、吸烟都应减少。

陈彪提醒，有血压高、糖尿病、血糖高、血脂高的人更要注意劳逸结合。一旦出现中风信号，及时就医。