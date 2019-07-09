孩子过敏不要怕，儿科医生教你做好“过敏三级预防”

芒果香甜可口不能吃，猫狗乖巧可爱不能碰，咳嗽、气喘、呼吸困难……生活徒增很多烦恼。哪些病是过敏惹的祸，过敏性疾病能预防吗？今天我们就来聊聊什么是过敏？过敏性疾病到底能不能控制好？

过敏是一种机体对外界过敏原产生的异常的、过高的免疫应答。发生过敏需要三个基本条件，即存在过敏体质、有相应的过敏原和过敏体质的人接触到相应的过敏原才会出现过敏反应。

过敏性疾病都有哪些反应呢？

过敏的表现形式多样，累及多个脏器、组织及系统。

1、表现在皮肤上，可出现皮肤瘙痒，一茬又一茬的皮疹，甚至颜面红肿，影响社交。

2、表现在消化道上，会出现腹泻、腹胀、便秘、呕吐、便血等。

3、表现在鼻子上，有打不完的喷嚏、流不尽的鼻涕、鼻塞明显，甚至影响睡眠出现呼吸暂停，长期缺氧对孩子的学习、成人的工作势必产生影响。对于正处于生长期的儿童来说，睡眠不好就会影响生长激素的分泌，对儿童的身高也会有所影响。

4、表现在气道上，可能会出现长期的咳嗽，影响基本生活，严重的可能出现哮喘的急性发作，甚至危及生命。

那么我们该如何减少过敏性疾病的发作呢？

这里需要提出一个专业名词——过敏预防，过敏预防分为三级。

一级预防（初级过敏预防）：过敏性疾病应在疾病爆发前予以预防。1.出生后应该尽可能早开始进食（出生后2小时内），如果可能的话，所有的孩子应该纯母乳喂养至少4个月。如果不能完全母乳喂养，对于高过敏风险的儿童提供水解食物。不要延迟添加辅食，如果孩子满4-6个月，可以添加辅食。在这个阶段不再推荐避免潜在的致敏食物，如鸡蛋、小麦等。以前的观点是，有过敏反应的孩子尽量延迟添加容易过敏的食物，比如鸡蛋、小麦、花生、海鲜等，但新的观点认为可以像正常孩子一样添加这些辅食，一旦出现过敏反应再回避这些过敏原，即二级预防；2.避免室内空气中有害物质，对于过敏的一级预防来说不建议采取特别措施来减少尘螨负荷。这些措施仅适用于确实证明存在尘螨过敏的情况，防止霉菌生长；3.不接触烟草烟雾；4.其他空气污染物，如新家具和装潢时的甲醛也可能增加过敏性疾病，特别是哮喘的风险；5.避免汽车尾气；6.对于许多皮肤清洁程度，清水就足够了，使用温和的婴儿肥皂或沐浴露仅适用于较明显的污渍；7.对于易过敏儿童，应常规接种计划免疫的疫苗；8.有研究表明，通过剖腹产出生的儿童过敏风险增加，如果没有明确的医学指征，则尽量选择顺产。

二级预防：在已经发生过敏但尚未有过敏症状的儿童中，对过敏性疾病的发生予以反击，即回避过敏原。目前认为血清测试的体外过敏原检测以及皮肤点刺试验、斑贴试验被认为是可信的临床过敏原检测方法。

三级预防：在已经患有过敏性疾病的儿童中，应规范治疗，减少症状，从而减少药物消耗。很多家长提到过敏性疾病就认为是一辈子的病，需要长期用药，其实过敏性疾病通过我们回避过敏原，规范治疗是可以逐渐控制、并慢慢减药、甚至停药的。

为了敏宝的健康成长，让我们一起做好过敏的三级预防吧。