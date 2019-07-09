荨麻疹反复发作怎么办？用药同时还要找对你的“发物”

本期节目：权威专家来直播：中医如何治疗荨麻疹

临床上，荨麻疹病程若超过六周，会被称为慢性荨麻疹。慢性荨麻疹经常用药当时有效果，可一停药就会复发，出现这种情况该怎么办？除了用药之外，饮食方面有哪些禁忌？

风邪袭表、体内失衡，慢性荨麻疹的两大病因

所谓风邪袭表，即环境因素的变化造成体表功能的异常，由于人体无法有效自我调节，导致这种异常无法恢复正常。当人体正气不足时没有症状，既不瘙痒，也不起风团。但是当人体正气略微恢复，感知到有外界因素要把风邪驱逐出来的时候，发生正邪斗争，就会出现瘙痒和风团。

所谓体内失衡，表示脏腑气血的平衡没有恢复到正常状态。荨麻疹发病的机制还存在，对症使用的药物，药效消失后就再次表现出风团、瘙痒的症状。

治疗的关键还是需要先找到引起症状反复发作的究竟是哪种原因，才能采用有效的办法进行治疗。

阴阳失调导致多种物质过敏，过敏原不等于饮食禁忌

许多慢性荨麻疹患者在做过敏原检查的时候会出现多种常见物质的弱阳性，这种状态可能是人体自身气血阴阳失调，对任何外来微小的刺激都进行反应。对于这种患者来说，饮食禁忌不能过度，量力而行，既要注意不要让饮食引起皮肤病的加重，也要注意营养均衡。

找到你自己的“发物”

针对慢性荨麻疹，饮食上确实有需要注意的地方，但每个人都有差异，不可一概而论。

古人所列的“发物”是汇聚了各种疾病的饮食禁忌放到一起说的，范畴比较宽泛，对于慢性荨麻疹患者，并不是所有的“发物”都不能吃。只有在生活中多次引起荨麻疹的加重的食物，很可能就是对你而言的“发物”。

中医理论中荨麻疹是皮肤起风团，气血往体表走的热的现象。所以生风的食物如香菜、韭菜、鱼、虾、蟹可能加重发痒症状，需要谨慎食用。生热的食物羊肉、狗肉、鹿肉，辣椒这些也需要谨慎食用，可能加重风团。

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专家简介

张苍，首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任，主任医师，副教授。国家优秀中医临床人才。世界中医药学会联合会青年中医培养工作委员会会长，中国中药协会皮肤病药物研究专业委员会副主任委员，北京中医药学会青年工作委员会名誉主任委员，北京中医药学会皮肤科分会副主任委员。

擅长：专注于中医皮科理论体系构建，研习《伤寒论》《神农本草经》。临床关注重慢性荨麻疹，顽固银屑病，大疱性皮肤病及内科常见病疑难病诊治。

出诊时间：周一、周三上午；周四下午。