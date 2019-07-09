28岁小伙肝衰竭差点没命

来自舟山的小李今年28岁，在一家企业跑销售，工作经常需要应酬喝酒到深夜，生活毫无规律，有时候一周要应酬3~4次。仗着年轻，他并没有感觉不适。

直到一个月前，开始出现发烧症状，还没有食欲，他起初以为自己是得了感冒，找出家里的感冒药吃了两粒，结果非但体温没有降下来，小便、皮肤、眼睛逐渐开始变黄。这时，小李意识到事态严重性，赶紧去医院就诊。不料，诊疗数日后仍不见好转，他已全身无力甚至起不了床。当地医院考虑是肝脏出了问题，为进一步治疗，将小李转入杭州市西溪医院救治。

肝病科傅晓晴主任接诊了小李，询问病史，早在20年前，小李就已确诊是一名乙肝病毒携带者，但因为肝功能一直正常，从未关注过身体，更别提上医院定期检查。 这次入院时的各项检查表明，小李已出现肝衰竭，再晚一步，一旦发现肝性脑病、消化道出血等并发症，就难以救治了。

好在医院及时用上了人工肝治疗，一个月后，小李的病情才得到有效控制，脸色开始红润起来，食欲也慢慢好起来，能够进行一些基本的日常活动。最终肝功能趋于稳定，小李顺利出院。

据傅晓晴主任介绍，我国感染乙肝病毒的人很多，他们中绝大部分平时并没有症状，入职体检时也取消了强制的乙肝病毒检测检查。即使是没有症状的乙肝病毒携带者，如果经常大量饮酒，或是吃得太油腻，再发生脂肪肝，真会危及生命。

傅晓晴医生提醒：（1）对于存在慢性乙型病毒性肝炎感染的患者，应做到定期检查肝功能和乙肝病毒复制状态，包括影像学检查。发现肝功能异常，要在专科医生指导下及时采取有效治疗措施。慢性肝炎患者一旦出现黄疸要及时就医，对疾病提高警惕；

（2）已经口服抗病毒药物治疗的患者，不可擅自停用药物，一旦停药会造成病毒大量复制，容易发展为肝衰竭。要定期复查肝功能、乙肝病毒定量等，确认是否出现病毒变异，一旦出现应及时调整治疗方案；

（3）对于酗酒者，要坚持戒酒，避免熬夜劳累；

（4）药物使用应慎重，常见的药物性肝衰竭中，中药不可忽视，摒除“中药无害”的想法。