三伏天养生 牢记四大纪律

从7月12日开始，今年就将进入难熬的三伏天了，一共要经历40天。入伏后，高温、高热、高湿的“桑拿天”将频繁出现，热浪袭人，酷暑难耐，各类健康问题也接踵而来。专家提醒，三伏天养生要牢记“三大纪律”。

避免冷风直吹，长时间吹 无论是开空调、吹电扇还是窗边纳凉，都要避免长时间直吹。夜晚睡觉时，门窗别开小缝儿，以防虚邪贼风。吹空调的时候要注意，不可对着颈椎直吹，也不可在大汗淋漓的时候，直接进入寒冷的空调房，否则会引发疾病；空调温度要适当，建议在26摄氏度左右；吹空调时，要经常开窗，确保室内外空气的对流，换气通风。

自主活动，多出出汗 天气炎热，很多人喜欢待在屋里不想出门。其实，欲祛湿排寒，归根结底是要增加自己的阳气，阳气旺，自然寒不侵体。所以伏天应该适当出门活动，出出汗、长长阳气。但是夏季锻炼讲究轻缓，不可剧烈运动，不然阳气随着出汗就排泄了，气受伤了，水湿的代谢受到影响，内湿又出来了，最终湿气还是没有去掉。特别是身体虚弱者不耐暑气，可在晨昏之时，适当外出活动。

饮食注意少寒凉 三伏天人体的阳气都浮在体表，五脏六腑是寒凉的，此时再喝冰饮、吃凉食，相当于雪上加霜。如果身体比较虚寒的朋友，在三伏天坚持不吃冷饮，那么身体寒气将会驱走大半，可起到冬病夏治的功效。

护好咽喉、后心两个部位 咽喉和后心是人体最薄弱的地方，很容易受到风寒的侵犯。护好这两个部位，有助于帮助身体缓冲低温的寒气。