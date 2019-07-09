“体测神药”违禁又伤身，商家公开售卖谁来管？

在中考体育考试之前，广东一所中学的学生小林很焦虑：“离考试只有几天了，靠训练肯定没法达标。”听说网上卖的一种“体测神药”可以提高成绩，他决定试一试。

“新华视点”记者调查发现，随着中考、高考以及公务员考试的体育测试密集进行，少数身体素质不佳的考生通过吃所谓“神药”提高体测成绩，网上不法商家的兴奋剂生意火热。

“体测神药”网上销售火热，有的微商一上午接三四单

在网上联系到卖家后，小林花300元拿到一袋“体测神药”。没有外包装，没有文字介绍，小林不知道自己拿到了什么药。

为顺利过关，在体育考试之前，小林硬着头皮服下了卖家口中的“兴奋剂”，体育成绩也确有提高——“吃了以后感觉耳根子有点发热，运动能力比平时要好一些，200米跑成绩提升了1秒左右，跳远项目也比平时远了10厘米左右。”

记者调查发现，当前，一些考生利用兴奋剂提升运动能力，借以通过相关体育测试。他们有的是因为公务员考试，某些岗位需要进行体能测试；有的是因为中考或高考。据了解，有的地方考高中时体育成绩纳入总分，部分具有自主招生资格的高校在校考中增设了体育科目测试，一些高校规定大学生毕业体测达标才发放毕业证。

在网络上，多名兴奋剂卖家介绍，最近每天都有咨询和买药的人。“一般春季和夏季是销售旺季，冬季是淡季。”一位卖家告诉记者，“前一段时间，每天都有好几个考公务员的为了体测找我买药。”

一位微信上的卖家，把客户的下单截图发给记者，有时候一上午就能有三四单。

国家对兴奋剂目录所列禁用物质实行严格管理，任何单位和个人不得非法生产、销售、进出口。但记者调查发现，卖家手里的药品均出现在国家相关部委公布的2019年兴奋剂目录公告中。

还有卖家出售一种人工合成的甲状腺激素，具有促进新陈代谢和发育，提高神经系统兴奋性的作用。据了解，目前同类药品属于处方药，不允许在网络上随意售卖。

记者暗访：兴奋剂价格从数百至数千元，卖家推荐用药计划表

记者在网上搜索看到一个博客公开售卖兴奋剂的消息。虽然博客已封，但首页依然可以看到“买卖运动兴奋剂”字样和卖家的QQ号。

记者添加该QQ号后发现，QQ主页内有兴奋剂相关的详细介绍，并展示有购买者提高体育成绩的反馈。

卖家告诉记者，兴奋剂根据项目不同分为短跑、长跑、力量、精神类等多种类型。“所卖的是运动兴奋剂，专注于提高人的爆发力和耐力，不是别人售卖的运动补充剂。”

卖家表示，兴奋剂有很多种，有比赛当天用的，有提前几天用的，也有平时训练用的。有口服的，国产的200元一份，进口的有400、600、800元三种，不包邮。注射用的兴奋剂是进口的，3000元一支。“进口的药品价格贵但效果好，国产的药品性价比高。”

记者又联系了其他多位卖家。有些卖家根据不同的比赛项目，不同的使用者情况，来推荐药品怎么吃、吃多少。“身高体重告诉我，我会做一个用药计划表，你跟着表格服用就好。”

售卖者一般都拿出好几种药物让买家同时服用，而且这些药物都以百片起售。其中一位卖家给出的“组合”，全套下来要1500元左右。

卖家称，这些药品都是从国外进口的，在国内正常渠道很难买到。“我卖的都是欧洲正品，是从欧洲走私带回来的，假一赔十。”一位卖家告诉记者，并在微信上发来了药品图片。记者看到，药盒上标注欧洲生产，没有中文标识。

体测使用兴奋剂伤害健康，破坏考试公平

据了解，一些考生已因在考试中使用兴奋剂被查处。2018年国家体育总局反兴奋剂中心在官网公布信息，两名女中学生田径运动员在高校体育特长生招生考试中被发现使用了违禁药物。这两名学生中，一名在2018年1月13日招生考试的药检中被发现使用了 “司坦唑醇代谢物”；另一名在考试中被查出使用了“美雄酮代谢物”。这两种物质均属违禁药物。

与此同时，目前，学校考试和公务员考试中，大部分的体测并不会检测兴奋剂，这也让一些人敢使用兴奋剂而不担心被发现。

南开大学周恩来政府管理学院教授吴晓林表示，在体测过程中使用兴奋剂是明显的作弊行为，破坏了正常的考试秩序，对于遵纪守法的考生严重不公。

专家介绍，服用兴奋剂会对身体造成伤害。有卖家忽悠说：“基本不会对身体有损伤，实在担心可以配合护肝片一起吃，抵消损伤。”但一位体育科研人员表示，无论甲状腺激素药物还是类固醇药物，都会影响正常肌肉激素的分泌，严重的话会直接影响人的身体健康。

天津市儿童医院的专家告诉记者，处于发育阶段的青少年，使用兴奋剂后可能会产生十分严重的人体器官和功能异常，随意服用可能因为身体条件缺陷产生心率过快，甚至导致猝死。

多位受访专家建议，要加强对兴奋剂黑市的打击力度，监管部门要切断违禁药物的流通渠道，加强对网络平台的监管，对于被投诉的平台要追究审核责任。此外，提醒家长和学生不要为一时的考试分数伤害身体健康。