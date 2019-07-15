体测神药滥用应严厉惩戒

在中考体育考试之前，广东一所中学的学生小林很焦虑：“离考试只有几天了，靠训练肯定没法达标。”听说网上卖的一种“体测神药”可提高成绩，他决定试一试。记者调查发现，随着中考、高考以及公务员考试的体育测试密集进行，少数身体素质不佳的考生通过吃所谓神药提高体测成绩，网上不法商家的兴奋剂生意火热。（7月9日《新华每日电讯》）

所谓的体测神药，其实都属于不同类型的兴奋剂。兴奋剂滥用对于成年人的副作用就很大，相比之下，考生大多很年轻，不少尚未成年，滥用兴奋剂的现实风险和长远危害，都远甚于成年人。因此，治理体测神药滥用现象，首先应该强化宣传倡导，让更多考生和他们的家长自觉远离这类“神药”。

考生在体测时使用兴奋剂，不仅危害考生的身体，而且影响考试公平，应考虑针对考生体测出台反兴奋剂措施，以堵塞住这个漏洞。当然，考生反兴奋剂措施不可能制定得像运动项目那么严格，无论从经费还是技术、人力等方面考虑，要想将反兴奋剂措施全面覆盖到所有考试，还存在较大难度。比较合理的做法是，针对中高考和公务员考试等影响较大的考试，可先行试点反兴奋剂措施，尤其对于关键兴奋剂，应强化重点监控。同时，一旦发现考生服用相关兴奋剂，则给予取消考试资格、禁止参加同类考试等严厉惩戒，让收益与风险的天平向不利于服药的一边倾斜，方能打消利用兴奋剂提升体测成绩的侥幸心理。