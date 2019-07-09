吃小龙虾致酒驾，餐厅加了什么“料”？

在餐馆吃了油焖大虾，并未饮酒，驾车遇到交警查酒驾，连吹了3次酒精测试仪，都发出了警报声。近日，网友沈女士在长江网武汉城市留言板反映朋友的上述遭遇。所幸，隔了一段时间再测试，数值就恢复正常了。她和朋友都怀疑，是厨师在烹饪小龙虾时加了酒……

事件

吃小龙虾被查出酒驾重新测试数值正常

网友沈女士介绍，不久前，她和朋友两家人一起聚餐，选择了汉口一家专做小龙虾的餐馆。当晚10时许，她的朋友驾车送她和家人回家后，驾车行驶至硚口区时，路遇交警查酒驾。她的朋友“自信满满”对着酒精测试仪开吹，没想到立马传出警报声，又连续吹了两次，酒精测试仪都发出警报。

“明明没喝酒，怎么会有酒驾嫌疑？”沈女士说，因为要开车送老人回家，席间，朋友并没有饮酒。被测出有酒驾嫌疑，让朋友莫名其妙，也很担心。朋友向交警解释没喝酒，但交警还是把车辆暂扣，带朋友到警车内等候。“万幸的是，隔了一段时间再进行测试，数值恢复正常了。”

沈女士事后打听得知，餐厅在烹饪小龙虾过程中，大多会使用啤酒或者白酒。“可能是食用了小龙虾后，口腔中残留有酒精。”

交警说法：饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量≥20mg/100ml。“个别酒精测试仪呼吸检测数值显示在8~10mg/100ml左右的驾驶员，有人会称是吃了小龙虾、啤酒鸭等食物。”一般遇到这种情况，交警会让其先漱口，等候10分钟左右再重新测试，如确实没饮酒，测试结果就会显示正常。

实测

蒸虾、油焖虾均加了白酒啤酒

实测食用后呼吸酒精含量为0

烹饪小龙虾真会加酒？食用小龙虾到底会不会被测出酒驾？7月5日晚，记者在汉口蔡锷路消夜一条街，进行了测试。

经过与商家沟通，蔡锷路江锅锅大排档同意记者进入后厨。在厨房，记者看到，厨师在烹饪小龙虾和牛肉锅等菜品时，都会使用酒类。在烹饪一份油焖小龙虾时，厨师先后使用了十几克二锅头白酒和一听啤酒（490毫升）。

随后，记者与食用了这份小龙虾的两位女性顾客用气体酒精含量检测仪进行了测试。这两位女士当天均未饮酒，在2小时里，共食用了两份蒸虾和一份油焖小龙虾。厨师介绍，三份虾在烹饪中都使用了几乎等量的酒类。

记者请两位女士在食用中和食用后反复进行了测试，呼吸中酒精含量均为0。

该店厨师黎师傅从业10年，擅长湖北菜。据其介绍，在烹饪水产品时，尤其是小龙虾等，都会使用黄酒、白酒、啤酒等，能够起到去腥提味增香的效果。“酒精在高温中，会迅速挥发，食用后应该不会引发酒驾。”对于沈女士遇到的情况，黎师傅说，有可能是菜品在烹饪时使用了过量酒类，或食用了其他含酒精的食物。

交警说法：江汉区交通大队汉警快骑机动队民警丁磊介绍，目前，经过鉴定，腐乳、蛋黄派、藿香正气水、漱口水等在制作中使用了酒精的食物或药品，荔枝、龙眼等含糖量较高的水果，在食用或使用后短时间内进行测试，呼吸中会检测出酒精含量。

他提醒，驾驶员在食用或使用过此类食品、用品后，应避免立即驾车。如果因此被查出“酒驾”，可以向警察说明情况，隔一会重新进行测试，或者申请血检。

观察

多数餐厅菜单未标食材及调味料

在外吃饭，我怎么知道

菜里加了什么料？

连日来，记者走访了金桥永旺、菱角湖万达、宜家等大型商场和蔡锷路、北湖等地约50家餐厅，发现上述餐厅均未对烹饪中是否使用酒类进行标注。

记者采访中发现，一般西餐厅都会在菜单上标注菜品使用的主要食材，少数中餐厅也会进行标注。例如汉口菱角湖一家西餐厅中，干烧大白刁就标注着主要材料有大白刁、猪肉末、辣椒、蒜苗，但几乎所有餐厅均未标注调味料。

多数餐厅菜单未标食材及调料

市民喻女士称，她是过敏体质，对桃子过敏，曾在一家餐厅误食水果沙拉中的杨桃，导致面部浮肿。她认为，不只是对使用酒精进行标注，菜单中还可以标明每道菜使用的主要食材和调味料等，供顾客选择。

在金桥永旺，正在等候就餐的四川游客邓先生说，他患有糖尿病，不宜摄入过多热量。游玩期间，每天在餐厅吃饭，很多菜烹饪中都使用糖类调味，短短几天，他的餐后血糖值涨了近一倍。他希望餐厅可以在餐单中对是否使用糖类调味进行标注。

武汉市第一医院皮肤科主治医师张红梅：很多过敏性疾病患者都应该避免食用含有酒精的食物，如湿疹、荨麻疹、神经性皮炎、痤疮等患者。患有此类病不宜食用小龙虾、啤酒鸭、醉虾等菜品，其中的酒精可能会对病情或者治疗药物造成影响。易过敏体质的人在外就餐，点菜时也应谨慎选择，避免接触过敏原。

提倡菜单精细化提示过敏原

武汉市市场监督管理局餐饮服务监管处相关负责人表示：目前，相关法律法规并未要求餐饮单位在菜品中注明菜品是否含有酒精，也没有规定要求注明菜品原材料。

记者注意到，2018年，北京市发布了《北京市餐饮业就餐区和后厨环境卫生规范》，其中提到，菜单宜使用图片和文字相结合方式，提倡在菜单上标注菜品主要原料和调味料，以提示过敏原信息。

武汉商学院烹饪与食品工程学院副院长睢红卫教授介绍，料酒在传统中餐烹饪中的应用非常广泛，尤其是水产品的烹饪，使用料酒可以去腥解腻。料酒的挥发性没有纯酒精那么强烈，使用后会在菜品中有一定的残留，食用后达不到酒驾标准，一般也不会对身体造成影响。

“然而，一些餐饮企业在烹饪中会自己研究配方，使用黄酒、啤酒等代替料酒。”睢红卫说，因为过敏现象在日常生活中比较常见，不同的人会对不同的食物敏感，菜单中标明原材料，更有利于顾客避开自身过敏食物。“为了更好的服务顾客，建议餐饮行业在菜单中对菜品原材料、主要调味料等进行标注”。

专家：过敏性体质人群、糖尿病、皮肤病等病患，在外就餐点餐时都需注意甄别菜品的原材料。目前，武汉餐饮企业在菜单精细程度上普遍不足，亟待改善。（记者 孙笑天）