食品安全谣言应建机制来破解

今年夏天，可乐的“风波”似乎格外多。上个月，社交媒体上广泛传播的可乐能把整条鱼“溶解”的新闻刚被证实是谣言，近日一条可乐导致食管破裂的消息又在网络上传播。专家表示无需担心，可乐此前没有类似“案底”。（7月7日《新京报》）

鉴于食品安全谣言从制造到发布再到发酵和流传，是一个涉及诸多环节的链条式过程，因此治理类似食品安全谣言，就不能只寄希望于某个单位和部门、不能只盯住某个环节和某个方面，而要多方发力、整体联动，首尾兼顾、标本兼治。

首先，要建立健全食品安全谣言处置机制。有关职能部门要及时发现谣言、甄别谣言，并在第一时间进行权威信息发布。要善于拿出具有科学性、权威性的信息消除谣言的影响，这样才能获得消费者信服和认可。

其次，谣言止于智者，这就需要专业人士和机构不定期地用通俗易懂的语言和有趣的实验，通过对受众进行常识教育，帮助他们成为“明白人”，在遇到类似谣言时不再容易被忽悠和蒙骗，让食品安全谣言失去市场和土壤。

媒体平台要担负起社会责任和公德良心，自觉把好食品安全信息的审核关、发布关和跟踪管理关，从提升谣言识别智能水平、提高辟谣及时性、降低谣言风险和社会危害等方面进行精准发力，推动食品安全谣言“靶向治理”。

违法成本低，而维权成本高，也是食品安全谣言猖獗的主要原因。在提高辨别能力、科普和辟谣的同时，要完善法律制度，加大对食品谣言制造、传播者的处罚、追责力度，秉持露头即打的原则，该依法处理的绝不姑息。同时，通过典型案例宣传对造谣者进行威慑、对公众进行警醒。