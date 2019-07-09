国家市场监管总局：5批次食品不合格 3款在天猫有售

人民网北京7月9日电（董童）8日，国家市场监管总局于官网发布《关于5批次食品不合格情况的通告》（以下简称“通告”）显示，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，发现蜂产品、食用农产品、水果制品、糕点4类食品5批次样品不合格，其中天猫蜜爱蜜旗舰店和天猫滇然堂旗舰店销售的荔枝蜜和椴树蜜，菌落总数不合格。

具体情况通告如下：

微生物问题

天猫蜜爱蜜旗舰店（经营者为北京蜜爱蜜生物科技有限公司）在天猫（网店）销售的、标称北京蜜爱蜜生物科技有限公司出品的、北京金凌蜂贸公司生产的荔枝蜜，菌落总数检验结果不符合食品安全国家标准规定≤1000 CFU/g。检验机构为国家肉类食品质量监督检验中心。

天猫滇然堂旗舰店（经营者为云南瑶泉食品有限公司）在天猫（网店）销售的、标称云南瑶泉食品有限公司生产的椴树蜜，菌落总数检验结果不符合食品安全国家标准规定≤1000 CFU/g。检验机构为国家肉类食品质量监督检验中心。

农兽药残留问题

广西北海大润发商业有限公司销售的、来自广西利洋信和水产贸易有限公司的草鱼，孔雀石绿检验结果为2.58μg/kg，而食品安全国家标准规定为“不得检出”。检验机构为深圳出入境检验检疫局食品检验检疫技术中心。

食品添加剂问题

福建新华都综合百货有限公司销售的、标称福建龙岩晋龙食品有限公司生产的盐津陈皮，经国家糖业质量监督检验中心检验发现，其中脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）检验结果为0.0268g/kg，不符合食品安全国家标准规定的“不得使用”。福建新华都综合百货有限公司对检验结果提出异议，并申请复检；经厦门出入境检验检疫局检验检疫技术中心复检后，维持初检结论。

其他问题

天猫野娇娇旗舰店（经营者为浙江野娇娇农业科技有限公司）在天猫（网店）销售的、标称浙江野娇娇农业科技有限公司生产的芝麻饼，酸价（以脂肪计）检验结果为7.2mg/g，不符合食品安全国家标准规定的≤5mg/g。检验机构为成都市食品药品检验研究院。

通告提出，对抽检中发现的不合格食品，市场监管总局已责成相关省级市场监管部门立即组织开展处置工作，查清产品流向，采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。