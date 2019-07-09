“三伏”热浪滚滚 专家提醒及时补充电解质

《中国天文年历》显示，7月7日17时21分将迎来二十四节气中的小暑，标志着盛夏登场。专家提醒，此时节，“三伏”启幕，热浪滚滚，公众要注意防暑降温，驱热纳凉。

天津市天文学会理事赵之珩介绍说，每年7月7日或8日，太阳到达黄经105度时为小暑，它是二十四节气中的第十一个节气。小暑，意指天气开始炎热，但还没到最热。小暑到来，意味着我国大部分地区进入炎热季节。

热！热！热！近期，我国华北、黄淮一带持续高温“炙烤”，多地发布高温黄色和红色预警，部分地区的最高温更是达到40摄氏度以上，让人们真切感受到了“上蒸下煮”的滋味。

“这种‘热得无处躲’的滋味还会持续下去。因为，小暑期间正逢‘三伏天’的头伏，而‘三伏’恰恰是一年中最热的时节。”赵之珩说。

随着气温进一步升高，我国部分地区可能会出现高温高湿的“桑拿天”，天文和保健专家在此提醒说，此时节尽可能减少不必要的外出，若外出，应避开烈日炽热之时，同时采取必要的防暑措施；注意及时补水，充分饮用凉开水、淡盐水、绿豆汤或含电解质的饮料；饮食上应注意清热祛暑，宜多食用荷叶、扁豆、薏苡仁、猪苓等煲成的粥或汤，多吃西瓜、黄瓜、丝瓜等水果和蔬菜；保证睡眠充足，进行适当运动。（记者周润健）