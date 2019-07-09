巴黎时间7月1日晚上6点左右，来自中国的一名医生，在巴黎歌剧院附近成功抢救一名突发癫痫病患者。记录这一施救过程的视频在互联网上广泛传播，网友纷纷点赞。

当天下午，西安交通大学第一附属医院神经外科副教授李文涛在巴黎歌剧院附近等车。突然，他听见有人喊道：“有人晕倒了！”他快速朝着声音传来的方向冲去。

跑过去后，李文涛看见一名头发花白的男子躺倒在地不停抽搐。他迅速查看倒地男子的情况，根据临床经验，李文涛判断该名男子是突发癫痫，如果不及时治疗，后果不堪设想。

紧急时刻，李文涛用流利的英语镇定地告诉大家：“我是一名中国医生，请大家配合我！”立即开始指挥周围人对男子进行紧急施救。在大家的协助下，李文涛将患者身体侧翻，让患者呼吸道保持通畅。经过按压穴位、放松手脚，掐虎口、人中等穴位大约5分钟后，男子逐渐恢复意识，心率呼吸也恢复正常。李文涛守候观察，确认患者已恢复基本意识，救护车已经赶来，这才放心离开。

时刻把抢救病人当作使命与职责，这是李文涛从医25年的职业信念。据西安交通大学第一附属医院院长施秉银介绍，2017年，在西藏阿里地区人民医院执行医疗援藏任务的李文涛，在高原上开展了超高难度的开颅手术，连续成功救治两名重度脑损伤患者，挽回宝贵的生命，获得“优秀援藏干部”称号。

“我自己虽然没有心脏病，但是不管去哪里都会随身携带速效救心丸等药品，目的是万一在旅途中碰见有需要帮助的患者，能第一时间提供帮助。”李文涛告诉记者。

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 13 版）