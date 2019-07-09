跳出健康生活 舞出文明风貌

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当前，庞大的健身广场舞参与人群推高了对设施、场地、组织等方面的需求，如何满足需求是个难题。如今，越来越多参与者主动协调、自我管理，用实际行动赢得社会对广场舞的接纳和理解。同时，相关各方也积极提供服务、规范时间、送教上门、组织比赛，使健身广场舞朝着更健康的方向发展。

当下，健身广场舞（以下简称广场舞）已经成为人气相当高的全民健身运动之一。以国家体育总局社会体育指导中心主办的全国广场舞大赛为例，2018年参赛人数超10万人，间接参与人数将近100万人。

庞大的参与人群推高了对广场舞设施、场地、组织等方面的需求，也考验着参与者、组织者、管理者以及相关社会各方的能力和心态。今年两会期间，国家体育总局社会体育指导中心副主任尹国臣表示，作为群众体育工作的重要阵地，做好广场舞工作，能提高百姓生活的幸福指数。

协商互谅，化解扰民问题

今年4月，一个“无声广场舞”的短视频在网上流传开来——重庆江北区广场舞爱好者用耳机代替音响，静悄悄地翩翩起舞。

“当初戴着耳机跳大家也不太习惯，但是为了减少扰民、消除噪音，我们也就坚持下来了。”一位重庆广场舞爱好者这样说。牺牲一些个人体验换取社会对广场舞的接纳和理解，这种将心比心的做法获得众多网友称赞。

广场舞要与周边社区形成良性互动，上海浦东三林社区广场舞队教练顾爱琴认为，关键在于协商。这些年来，顾爱琴和队友们先后利用过地下车库、放学后的幼儿园、小区空地等地方。“我们事先和附近居民说了跳舞时间、音量大小，得到他们谅解，理解我们的锻炼需求。”顾爱琴说。

现在，广场舞队得到了政府、社区的支持，告别了“游击战”，走进了小区室内场地，“室内场地不只我们一个项目使用，但大家协调好时间，彼此都支持理解。”顾爱琴认为，在广场舞队伍壮大的过程中，大家的健身主动性和自我管理的水平都提高了。

“广场舞应该引导建立互敬互爱、和谐友爱的邻里关系，是和谐社区建设的重要载体和内容。”尹国臣说。

主动管理，提倡文明健身

随着经济社会的发展、生活水平的提高，人们对运动健身、文化娱乐的需求逐步提升，广场舞集健身娱乐于一体，简便易学，城乡处处可见活跃的参与群体。“现在农村的生活条件是好了，但文化活动依然缺乏，老百姓非常渴望能有老师辅导他们。”安徽省社会体育指导中心活动部副部长章伟说。

安徽省社会体育指导中心从2012年起举办广场舞社会体育指导员培训班，又从2017年开始选派一级社会体育指导员到全省16个地市的县、村开展“巡回指导、送教上门”活动，同时还举办省市县三级广场舞联赛。“从推广到办赛，将广场舞从自娱自乐纳入规范管理，老百姓有了展示自我的平台，兴趣更浓厚了。”章伟说。

不限于舞蹈技艺，科学健身方法、运动文明礼仪也是培训内容。社区基层体育组织在这方面大有可为。上海社区体育协会会长张祥泰介绍，2015年以社区为单位组织了一次广场舞比赛，结果报名队伍超过1200支。

看到这么多人踊跃参与，上海社区体协依托全市214个社区体育健身俱乐部，邀请老师到社区上课，发挥骨干成员示范作用，在媒体上发布文明健身倡议……一连串“组合拳”下来，争夺场地、噪音扰民等问题得到缓解，居民的幸福感也提升了。“广场舞是一个很接地气的项目，所以我们的管理办法也要接地气。”张祥泰说。

良性发展，传递正能量

今年端午节，顾爱琴照例带着广场舞队到附近的敬老院慰问演出，并送上了亲手包的粽子。“我们其实更像志愿者，现在人们对广场舞的看法变了很多，我们也很欣慰。”顾爱琴说。在参与广场舞的过程中，不少人也成为社区事务的积极分子。

问题导向入手，倾听群众需求。国家体育总局社会体育指导中心一部主任余汉桥说，以前大家自己找地方跳起来，现在逐步规范，注重科学健身、文明健身理念，广场舞正朝着良性方向发展。

湖南宁乡市黄材镇凭借产业升级转型生活富裕了，村民也有了更多闲暇时间。黄材镇给各村发放音响，组织村民跳广场舞，2018年以来，新设了200多处健身点，有近百支广场舞队。

广场舞在倡导健康生活方式中发挥着独特的作用。“在参加广场舞活动中，群众能充分体会向善之心、健康之心、公益之心，这也是建设健康中国的重要手段和渠道。”尹国臣说。

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 15 版）