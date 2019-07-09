上半年北京PM2.5创历史同期最低

2019年北京国际大都市清洁空气行动论坛昨日在京开幕。北京青年报记者从论坛上了解到，今年上半年，北京PM2.5累计浓度为46微克/立方米，为历史同期最低。近年来，北京以重型柴油车为重点，持续推进车辆电动化。据介绍，北京将分步推出公交、环卫、出租、轻型物流配送等新能源车替代，同步推进新能源车“路权优先”等配套政策。2020年底前，北京全市新能源车保有量将达40万辆左右。

本次论坛期间，来自联合国环境署，巴黎、伦敦、柏林、东京、首尔、中国香港等国际大都市，以及美国加州和意大利伦巴第大区等典型地区的空气质量和气候变化负责官员和专家，将分享各自的治理经验、规划和展望，为北京精准施策治理大气污染和应对气候变化提供国际经验。

北青报记者从论坛上了解到，今年上半年，北京PM2.5累计浓度为46微克/立方米，创历史同期新低。市生态环境局大气环境处处长李翔发言时表示，北京聚焦氮氧化物、挥发性有机物减排，以机动车、扬尘和生产生活源为重点，制定实施打赢蓝天保卫战2018年至2020年行动计划，推进大气环境质量持续改善。

李翔介绍，到2017年，北京汽油车国五比例已经达到49%，未来将以重型柴油车为重点大力推进车辆电动化，同步推进新能源车路权优先等配套政策和基础设施建设，同时严查高排放车，今年国三柴油车将全市禁行。2020年底前，全市新能源车保有量40万辆左右。此外，城市环境管理方面，要加强施工扬尘控制，提高道路扬尘控制水平，加强裸地扬尘控制。

8日上午，中国工程院院士、清华大学环境学院院长贺克斌系统介绍过去20年来北京市大气污染治理的实践与成效。相比2013年，北京2017年的PM2.5年均浓度下降31.5微克/立方米。他认为，2030年至2035年间，北京将迎来空气治理“拐点”，届时，北京PM2.5年均浓度将达到35微克/立方米的国家标准，蓝天将常在。

有研究称，甲醛是导致中国雾霾频发新的“罪魁祸首”。对此，贺克斌表示，目前确实有一些科研证据佐证这一观点，“甲醛原来都在室内流动，现在发现它还参与了一些化学反应，催化形成雾霾。”他表示，目前来看，需要针对甲醛排放，梳理一份针对性更强的重点排放清单，作为下一步治理依据。

随着北京PM2.5浓度降低，臭氧浓度会不断“跳上来”，成为影响北京空气质量的污染之一。对此，贺克斌介绍，目前北京地区臭氧年均值依旧处于超标水平，不过自2015年至今，北京臭氧浓度基本没有上升趋势，相比其他臭氧浓度依然往上爬的城市要好一些，“2013年至2015年，北京地区挥发性有机物减少超过40%，这对降低臭氧浓度贡献很大。”（记者 王斌）