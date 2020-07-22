北京上半年PM2.5累计浓度同比降8.5%

市生态环境局昨天公布今年上半年本市环境治理成绩单。今年上半年，本市生态环境质量持续改善。其中，细颗粒物（PM2.5）累计浓度为43微克/立方米，同比下降8.5%，在京津冀及周边“2+26”城市中最低。

今年上半年，本市多管齐下，开展蓝天保卫战。移动源管控方面，京津冀三地协同立法，《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》5月1日正式实施，8项配套政策陆续出台，区域联动、部门协作进一步加强，重点查处逾期未复检合格又上路行驶违法行为；4.2万辆重型柴油车实施在线监控，4万余台非道路移动机械完成编码登记。扬尘源管控方面，各工地出入口道路尘负荷监测压实“门前三包”责任，道路清扫保洁水平进一步提升，卫星遥感监测行业施工裸地，在受到3月、5月多次外来沙尘影响的情况下，上半年全市降尘量同比下降4.3%。挥发性有机物（VOCs）治理更加精细，上半年退出一般制造业和污染企业68家，开展61家重点企业深度治理，累计完成1.5万家企业排污许可证核发登记，燕山石化重点环节完成两轮泄漏检测修复，淘汰国Ⅲ汽油车1.7万辆。

据统计，上半年本市空气质量细颗粒物（PM2.5）累计浓度为43微克/立方米，同比下降8.5%，在“2+26”城市中最低。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）累计浓度均同比下降19%以上；累计优良天数为130天，同比增加17天；累计空气重污染天数为10天。

另外，本市还累计完成污水管线建设改造2000余公里，全市污水处理能力达到743.7万立方米/日；编制印发入河排污口分类分级管控技术指南，完成试点区域内现状排口排查；172个建制村开展农村环境综合整治，252个村污水治理工程开工建设；通过永定河生态补水，沿线地下水位普遍回升。（记者 骆倩雯）