热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

北京上半年PM2.5累计浓度同比降8.5%

优良天数增加17天 

2020年07月22日08:45 来源：北京日报

市生态环境局昨天公布今年上半年本市环境治理成绩单。今年上半年，本市生态环境质量持续改善。其中，细颗粒物（PM2.5）累计浓度为43微克/立方米，同比下降8.5%，在京津冀及周边“2+26”城市中最低。

今年上半年，本市多管齐下，开展蓝天保卫战。移动源管控方面，京津冀三地协同立法，《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》5月1日正式实施，8项配套政策陆续出台，区域联动、部门协作进一步加强，重点查处逾期未复检合格又上路行驶违法行为；4.2万辆重型柴油车实施在线监控，4万余台非道路移动机械完成编码登记。扬尘源管控方面，各工地出入口道路尘负荷监测压实“门前三包”责任，道路清扫保洁水平进一步提升，卫星遥感监测行业施工裸地，在受到3月、5月多次外来沙尘影响的情况下，上半年全市降尘量同比下降4.3%。挥发性有机物（VOCs）治理更加精细，上半年退出一般制造业和污染企业68家，开展61家重点企业深度治理，累计完成1.5万家企业排污许可证核发登记，燕山石化重点环节完成两轮泄漏检测修复，淘汰国Ⅲ汽油车1.7万辆。

据统计，上半年本市空气质量细颗粒物（PM2.5）累计浓度为43微克/立方米，同比下降8.5%，在“2+26”城市中最低。可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）累计浓度均同比下降19%以上；累计优良天数为130天，同比增加17天；累计空气重污染天数为10天。

另外，本市还累计完成污水管线建设改造2000余公里，全市污水处理能力达到743.7万立方米/日；编制印发入河排污口分类分级管控技术指南，完成试点区域内现状排口排查；172个建制村开展农村环境综合整治，252个村污水治理工程开工建设；通过永定河生态补水，沿线地下水位普遍回升。（记者 骆倩雯）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn