一位垃圾分类指导员眼中的“难”与“易”

7月7日清晨，天还没亮，石景山区八宝山街道沁山水北社区的王之红就起床了，这两天北京连续下雨，王之红一晚上都没睡踏实，她担心小区里的居民晚上倒垃圾时忘记给垃圾桶盖盖儿，经过一夜后，干垃圾变成了湿垃圾。

和往常一样，王之红把印有“垃圾减量 垃圾分类指导员”几个字的绿袖标别在袖子上，沿着自己熟悉的路线，开始了一天的工作。她首先将小区放垃圾桶的地方转了一遍，这可不是“走马观花”地转，每到一个垃圾分类点，她都会拿着小钩子翻一翻，看看是否有投放错误的或者分类不够彻底的垃圾，如果有，就用夹子夹上来，现场进行第二次垃圾分类。夏天来了，随着温度的增高，垃圾很容易产生异味，王之红每天都随身携带已经稀释好的药水，到一个垃圾桶旁边，就用喷壶喷几下，把异味中和掉。据王之红介绍，垃圾桶多，药水用得快，一升稀释好的药水，两天内就打完了。这些工作都做完后，王之红从兜里掏出一个小记事本，根据小区居民提供的门牌号和时间，开始进行垃圾上门回收。

王之红告诉北京青年报记者，作为一名垃圾分类指导员，他们主要负责向社区居民宣传垃圾分类常识、监督居民垃圾分类情况、指导居民进行正确的垃圾分类等内容，必要的时候还要对垃圾进行二次分类。

“垃圾分类这事，其实没那么难。”王之红说，北京的垃圾实行有害垃圾、可回收物、厨余垃圾、其他垃圾“四分法”，小区的垃圾桶也根据这四类垃圾分成四个颜色，可回收物是蓝色桶，厨余垃圾是绿色桶，其他垃圾是灰色桶，有害垃圾是红色桶。“哪怕是上了岁数的老年人，眼睛看不清桶上的字，通过颜色，也能辨别出是哪一类垃圾。”王之红说。王之红是从“老街坊”志愿者转行来当“指导员”的，工作第一天，她就跟八宝山街道垃圾分类负责人打了包票说，这事交给她没问题。

然而，3个月的工作后，王之红发现事情并没有想象的那么简单。厨房产生的垃圾是厨余垃圾，但仅包括剩饭剩菜、菜叶菜帮等，包菜的保鲜膜、外卖的包装盒、吃剩的大骨头就不属于厨余垃圾，应该挑出来投放到“其他垃圾”的桶内。但很多居民图省事，一股脑扔进了厨余垃圾的桶内，还得王之红从垃圾桶分拣出来，再进行二次分类。

在宣传垃圾分类知识时，她特意针对这件事给居民们“划了重点”，似乎也无济于事。再就是入户宣传，也不是街坊邻居之间“串个门、聊两句”就能解决。小区里的年轻人忙着工作，早起晚归，不容易碰上家里有人。小区里上了岁数的人倒是愿意听她“唠两句”，也口口声声地保证“从我做起”，但是执行力又比较弱一些。更有甚者，前段时间，王之红还接到过居民打给12345的投诉，说她总是把居民们已经系好的垃圾包裹打开进行二次分拣，导致垃圾桶的异味不减反增，说到这儿，王之红哭笑不得。

其实，在王之红看来，垃圾分类的宣传从来不是一件难事，“事实上，很多人对哪类垃圾扔进哪个桶里都门儿清”，即使有不清楚的地方，他们这些垃圾分类指导员反复说一个月，居民们也能熟记于心了。关键就在于真正践行垃圾分类时，居民们能不能形成习惯，并且长久地坚持下来。王之红说，当垃圾分类成为一种常态时，他们这些垃圾分类指导员就可以光荣地“下岗”了。(记者 刘婧)