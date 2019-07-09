“假保健品治糖尿病”应累加处罚

糖尿病是常见慢性病之一，现代医学还无法治愈，因此，糖尿病患者不得不终身服药，而在浙江台州，有一家网店宣称，有一种食品能代替药物降低血糖。该网店生意红火，但稽查人员调查发现，这些所谓的保健品中都不同程度地含有西药成分，看看配方，让人不寒而栗，别说治病，没中毒已是万幸。

这家网店的行为突破了好几道红线，违反了好几个法规。首先，这些产品虽然印有“国食健字”的批准编号，但批准文号是假的，包装盒上的厂名、厂址也都无法对应。也就是说，即使站在保健品的角度来看，这些商品也属于假货。制假售假，违反了相关法规。

其次，宣称保健品可以治病，可以替代药物，违反了广告法的相关规定。并且，与其他保健品欺诈相比，这次欺诈还打着中医药科学院和第二军医大学等机构的幌子，口气更大，也更具有欺骗性。

第三，这类假产品表面上是保健品，暗地里却大量添加格列本脲片、苯乙双胍等西药，这两种药都属于处方药，这种做法违反了《药品管理法》《处方药与非处方药分类管理办法》等法规。在产品推销过程当中，还可能存在诊疗行为，因此可能涉嫌非法行医。

一种行为存在多处违法，社会危害性也会相应成倍增加。就这一案件而言，民众吃到了假保健品，是一种危害；把假保健品当药吃，是第二种危害；在不知情的情况下，吃进了治疗糖尿病的西药，是第三种危害，等等。

罚责对等，是司法的一条规则，一种行为既然违反了多种法规，且社会危害性也成倍增加，就应该把相应法规的罚责综合在一起，一个不漏地累加处罚，如此才能产生与危害性相对等的震慑力。