北京医院内分泌科第二期中国基层医生慢病规范化培训项目圆满完成

2019年7月1日-5日，由北京医院﹒国家老年医学中心内分泌科、国家卫生健康委员会能力建设和继续教育中心共同主办的第二期中国基层医生慢病规范化培训项目在北京医院举行。第二期项目共有来自全国各地的28名基层科室主任及业务骨干参加。

开班仪式上，首先由北京医院﹒国家老年医学中心王建业院长致开幕辞，北京医院有深厚的医学传承，有丰富的培训经验，王院长对参加培训的基层医生表示欢迎，希望基层医生能够在北京医院有所收获，有所提高，并把学到的知识带回到基层，造福基层人民。

项目负责人、中华医学会糖尿病学分会候任主任委员、北京医院内分泌科主任郭立新教授介绍了北京医院内分泌科沿革与发展、亚专业组成、学科建设、人才培养、科研等方面的情况，并与基层医生在学科建设、科室管理方面进行了交流。

在随后五天的培训中，学员们通过门诊分组学习、教授教学查房，内分泌常见疾病授课、科研方法培训以及疑难病例讨论等方式，对参加培训的基层医生进行系统的专业技能培训。郭立新教授在培训中讲授了糖尿病及并发症的诊疗进展。

潘琦教授和王晓霞教授分别针对骨质疏松的预防治疗以及甲状腺疾病的识别诊断治疗给培训医生带来精彩细致的授课。其它科室专家也分别从继发性高血压、痛风、妊娠糖尿病、Bartter综合征、糖尿病神经病变、营养评估等进行了全面系统地培训。

学员们学习热情高涨，积极记录并提问。通过线上线下等方面的培训，基层医生系统学习了北京医院内分泌科在内分泌系统的慢病筛查、预防与诊治、科学研究等方面的先进技术与经验。

在结业仪式上，潘琦教授对培训班进行总结，对各位参加培训的学员们认真求学的精神给与高度肯定。学员们也对本次培训过程以及培训老师进行了评估打分，结束后学员们与培训老师们亲切合影，交流留念，并互留联系方式，方便以后进行学术沟通与交流。活动的开展为广大基层医生提供了良好的学习交流平台，同时也扩大了我院内分泌科在全国基层的影响力。（北京医院）