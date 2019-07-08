重视甲状腺结节早期症状 谨防发生癌变

随着人们体检意识的提升，近年来甲状腺结节发现的比例也逐步升高。甲状腺结节有哪些症状？对人体有哪些危害？又会不会发生癌变呢？近日，北京大学第一医院内分泌科副主任医师、医学博士张杨表示，甲状腺结节早期症状比较隐匿，不易早期发现，除症状比较明显，才会引起患者的注意。

张杨说，甲状腺结节发现的比例逐步升高，体现了人们健康体检意识的提高，使得甲状腺结节的发现率也越来越高。以前甲状腺检查基本用手触摸检查，甲状腺结节的发现率仅有3%~7%，但随着甲状腺超声检查的普及，发现率会提升到约15%~70%。结节过大、位置比较表浅，会对器官、对食管产生影响，如脖子上鼓了一块包，感觉吞咽比较困难，有憋气、胸闷感觉，声音变嘶哑等现象。

此外，张杨表示，甲状腺结节的大小不是良性或者恶性的评判标准，其实还有甲状腺微小癌这一概念，是指肿瘤直径在1cm以下的甲状腺癌。总体而言甲状腺微小癌进展会比较缓慢，而且愈后比较好，但仍有部分可能在早期就会出现淋巴结的转移。所以超声评价甲状腺结节的形态描述是医师判别结节性质的重要参考，可疑的结节再结合穿刺细胞学或组织学的病理进一步明确结节的良恶性质。