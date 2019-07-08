如何预防房颤的相关并发症？

本期节目：房颤知多少？权威专家解读《房颤指南》

房颤是最常见的持续性心律失常，目前人群发病率约为2%~3%。和正常人的窦性心律相比，房颤患者的心跳多较快，而且完全没有规律，一会儿快一会儿慢。

房颤发作时，患者常表现出心跳加快、乏力、眩晕、胸闷气短、胸部不适感等症状。然而，有近三分之一的房颤发作是没有症状的，使得房颤极具隐匿性，对于阵发性房颤尤其如此。

相当一部分房颤是体检时发现的，但阵发性房颤较难捕捉，发作不频时更是如此。房颤患者自我感觉心跳忽快忽慢，没有规律，因此从这方面来说，数心跳、摸脉搏可帮助早期发现房颤迹象。高血压患者在监测血压的同时也要监测心跳，如果发现脉搏跳的不齐，就要考虑是否发生了房颤。

发现异常迹象时，应及时检查心电图，如出现特定变化即可确诊房颤。随着科技进步，一些便携式、穿戴式心电监测设备也可帮助及时发现隐匿性房颤，更有助于早发现早治疗。

关于房颤的治疗，强调综合管理。包括合理的控制体重、戒烟戒酒、治疗高血压等相关疾病，不但可减少房颤的发生，也提高房颤治疗的有效性。房颤治疗的核心是抗凝预防血栓栓塞，以及通过合理的节律控制预防和治疗心衰。

近年来特别重视人群的房颤筛查理念，有数据显示，25%甚至更多的病人不知道自己有房颤，一些患者在出现卒中和心衰等并发症后才发现。因此强调要在老年人、合并疾病较多的人等高危人群中监测脉搏、心跳情况，定期体检进行心电图检查。

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专家简介

刘少稳，主任医师、教授、博士生导师。瑞典隆德大学博士，现任上海市第一人民医院心内科主任、心脏病急救中心主任、房颤中心主任、卫计委心律失常介入治疗培训基地主任。

擅长：心律失常的药物及介入治疗（导管消融、起搏器植入），尤其是：心房颤动和复杂心律失常的导管消融治疗。

出诊时间：周四全天特需门诊（上海市一虹口院区）；周二上午特需门诊（上海市一松江院区）