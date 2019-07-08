衰老不可怕！5个方法教你保持大脑健康
人的大脑会随着年龄增长而逐渐衰老，进而导致人体新陈代谢变缓，体力、记忆力和反应力下降。然而，科学研究证明，年龄增长不会阻碍神经元之间建立新的连接，即便衰老，大脑仍可保持活力!对此，法国健康杂志《TOPSANTE》做了相关报道。
报道称，以下5个方法可有效保持大脑健康：
保持积极状态
身体活动和脑力活动都必不可少。所以要一直学习新东西，培养好奇心并且每天保持积极心态。反之，压力和焦虑会损害大脑正常运转。
保持饮食健康
健康的生活方式益于大脑长期保持活力。因而，不仅睡眠要充足饮食也应健康多样。
参加社交活动
外出对保持大脑健康非常有益!因此，应积极参加社交活动。比如，参加社区活动，做志愿者，向年轻人或年长者提供帮助等。
体检
定期体检了解身体状况也非常重要。体检可以发现身体的风险因素，如糖尿病、高血压、超重和烟瘾。
补充营养素
一些天然产品的提取物也有助于保持大脑正常运转。例如，假马齿苋的提取物可以提高注意力和记忆力;磷脂酰丝氨酸可帮助大脑高效运转;微藻的提取物虾青素具有对抗脑衰老的功效。(李亚茹)
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