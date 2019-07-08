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每天一杯番茄汁可降血压和血脂

2019年07月08日08:46 来源：中国妇女报

日本东京医科齿科大学研究人员牵头的一项研究显示，一天一杯番茄汁可能有助降低血压和胆固醇水平，从而降低心血管疾病风险。

研究人员招募184名男性和297名女性志愿者，志愿者人均每天饮用215毫升不加盐的番茄汁，相当于不到1杯。结果发现，94名患高血压或处于高血压前期的志愿者研究结束时血压水平明显低于一年前，平均收缩压从141.2毫米汞柱降至137毫米汞柱，平均舒张压从83.3毫米汞柱降至80.9毫米汞柱。依据美国心脏病协会指南，长期保持这样的血压降幅，二级高血压患者有望降为一级高血压患者。另外，127名甘油三酯和胆固醇水平异常的志愿者，一年后能对动脉造成伤害的低密度脂蛋白水平明显降低。

这项研究显示，番茄或番茄制品可能降低血压、胆固醇水平，从而有益心血管健康。研究人员认为，这或许因为番茄含有多种生物活性化合物，包括类胡萝卜素、维生素A和伽马氨基丁酸。 （敏稳）

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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