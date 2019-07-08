黄芪不只补气，还修心

黄芪作为药用已有2000多年历史，具有补气固表、强心利尿、托毒排脓、敛疮生肌的功效。《本经》记载其“主痈疽，久败疮，排脓止痛。补虚，小儿百病。”《日华子本草》记载其“助气壮筋骨，长肉补血。”临床上常用于治疗气虚乏力、食少便溏、中气下陷、久泻脱肛、便血崩漏、表虚自汗、痈疽难溃、血虚萎黄、内热消渴等症。

黄芪最具代表性的补气固表功效已得到现代研究的证实，其所含的黄酮、皂甙类、黄芪多糖等具有强心、保肝、利尿、增强免疫功能、抗衰老、抗应激、降压、增强造血功能和较广泛的抗菌作用。除了补气之外，黄芪在改善心脏疲劳衰竭方面的作用更明显。

心功能会随着年龄增长而减弱，并受多种因素影响，导致心脏受损，如风湿性心脏病、冠心病等，久之引起心脏功能的衰竭。心衰属中医“惊悸怔忡”“胸痹”“喘咳”“水肿”“虚劳”等范畴，究其原因多是因劳倦过度、病后失调、忧思内伤等而伤人体正气，耗竭心力。从中医的角度来看，心衰大致分为3型：1.心肺气虚型，治疗以补益心肺、活血化瘀和化痰为主；2.气阴两虚型，治疗以益气敛阴、活血养心为主；3.阴阳俱虚型，治疗以补气回阳、益阴固脱为主。临床上根据不同症候，常用养心汤、生脉饮合炙甘草汤、真武汤合四物汤、参附龙牡汤等方。在这些方剂中，都少不了黄芪。

黄芪也可单独使用。如有些缺氧或者中毒以及化疗引起的心衰且病情较重者，可以用黄芪50克泡水代茶饮，2周后改为30克，长期饮用者可以每日使用15克左右。对大多数人来说，黄芪没有什么毒副作用，不必过于担心其安全问题，但气滞湿阻、有食积、毒疮初起或溃后热毒尚盛等实证者，以及阴虚阳亢者，不宜使用黄芪，否则会加重病情。

春夏之交，正是养心的好时机，大家平时可以用黄芪泡水，或与红枣、五味子、甘草、桂枝、红花、枸杞、玫瑰花等配成花草茶，以养心补气。这里推荐一款枸芪枣茶：黄芪10克，枸杞12克，红枣3枚，沸水冲泡代茶饮，能够增强体质，明目补血，非常适合久坐的白领人群。▲