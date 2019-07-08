黑豆可为血管“减龄”

编者按

黑豆，又名橹豆、黑大豆、稽豆、枝仔豆、马料豆等。从品种上来分，可以分为青仁黑豆、黄仁黑豆、恒春黑豆等。近年来，消费者从各种信息渠道获知，黑豆具有极高的营养价值，对人体非常有益。因此，讲究健康生活的人们，开始将黑豆加入日常食谱：早上打一杯黑豆豆浆，自己动手发一盘黑豆豆芽，用黑豆做菜、煲汤……总之，黑豆的身影已活跃在普通人的餐桌之上。但是，黑豆究竟对人体有哪些禆益呢？想必大家都是只知其然不知其所以然。本文将具体阐述黑豆对人体血管的健康作用，让大家了解黑豆的益处。

日本Fujicco公司与神户大学研究生院农业科学研究科的芦田均教授合作展开黑大豆的研究，其研究结果于2017年3月17日~20日在日本京都举行的日本农艺化学会2017年度大会上予以公布。该公司一直以来着眼于黑豆种皮含有的多酚，并已经进行了各种功能研究，特别是对血管、血流的功效方面，研究证实黑豆多酚能够改善血管细胞机能，改善体寒症状以及浮肿的问题。

黑大豆多酚为血管减龄

据了解，血管内皮功能（血管健康）与年龄之间存在相关性，目前研究已知的是，随着年龄的增加血管机能会下降进而出现血管变硬。通过加速度脉波计测量的结果也表明，“血管年龄”往往超过实际年龄，甚至有很大的差异。除了年龄增加以外，氧化应激也是导致血管内皮功能降低的一大原因。血管内皮细胞里含有可促进血管扩张的一氧化氮（NO），进而能够产生多种生物活性物质，但是由于氧化应激的影响而令其生产能力变差。

本研究主要针对血管内皮功能展开以下试验，此前已经发布的多项研究证实了黑大豆对血管健康的影响包括以下几种：

①将黑大豆种皮提取物作为试验餐，受试者为24名健康人，摄取试验为期2周。结果表明，黑豆种皮萃取物可平均降低约3岁的血管年龄，能够增加可促进血管扩张的NO量。

②将黑豆加工产品作为试验餐，被试者为44名健康妇女，进行了8周的摄取试验。结果显示，“炒黑豆”种皮提取物的摄取可将血管年龄降低约2岁，作为氧化应激指标的尿中8-OHdG值也出现了降低。

③使用加工形式下的黑大豆，将水煮或干炒黑大豆的种皮投予动物，比较其中的功能。结果表明，从血液胆固醇的抑制作用来说，炒黑大豆种皮显示了很高的机能性，在可以更好保留多酚的加工方法下，均显示出优异的特性。

综合以上这些研究可知，黑大豆多酚具有维持血管健康的作用。

黑大豆种皮萃取物改善血管功能

为了调查黑豆种皮提取物是否具有改善血管内皮功能的作用，研究以健康男性和女性进行摄取试验。结果表明，通过摄取黑大豆种皮萃取物受试者的动脉弹性和血管年龄均得到了改善。此外，随尿液排出体外的NO代谢产物量也出现了增加，预期能够提高血管内皮细胞的NO产生能力。该研究以血管年龄在实际年龄以上的24名健康男性和女性为对象，使其持续2周每天摄取黑大豆种皮提取物100mg或安慰剂（糊精），之后测量血管年龄和尿NO代谢产物量。

为了调查“干炒黑豆”在人用试验中改善血管内皮机能的作用，以及黑大豆种皮萃取物对血管保健的有效性，研究者将黑大豆加工产品作为试验饮食展开了人用试验。让健康妇女持续8周摄取“干炒黑豆”，确认其血管弹性和动脉年龄得到了改善，与此同时氧化应激也出现了减少。该研究以血管年龄高于实际年龄的44人健康女性为对象，令其持续8周摄取“干炒黑豆”30克/天，之后测量血管年龄和尿液中的8-羟基脱氧鸟苷。结果显示，通过摄取“干炒黑豆”，血管年龄出现降低，氧化应激的标记物8-羟基脱氧鸟苷也有所降低。

加工黑大豆可提高多酚含量

实际上人们在食用黑大豆时，一般会经过一定的烹调过程，由此假定黑豆会出现成分损耗或者结构变化。因此，研究者为了调查多酚含量和黑大豆加工产品的功能性，事先准备好煮熟的黑豆和焙炒的黑豆，将其种皮分别给动物摄取。与此同时，使用未加工的黄色大豆种皮和黑大豆种皮作为对照组。结果显示，煮黑大豆与焙炒黑大豆包含更多的多酚类物质，因而被认为具有更高的功能性，如降低胆固醇的作用。

具体方法是将各个试验食采用含0.5％醋酸的70％丙酮来提取多酚，进而使用高效液相色谱仪来测量多酚含量。以ICR小鼠为对象，在其饵食中加入2％的各粉末样品，为期1周。测量小鼠的血液中胆固醇和血浆中的多酚浓度。

试验证实，在加工过的黑大豆中，焙炒的黑大豆含有更多的多酚。此外，在摄取试验中，有关血液中胆固醇浓度抑制的效果，炒黑豆的效果最强。

延伸阅读

血管年龄是计算血管老化的指标。血液从心脏输送出时会改变血管的形状，在指尖使用的加速度脉波计可以捕捉该变化。由于变化的状态与血管内皮功能相关（即老化），由此可以计算出加速度脉波老化指数。