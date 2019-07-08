睡不好，景天芪枣炖瘦肉

平时心思重、压力大的人士常有心悸、失眠多梦等症状。推荐一款“景天芪枣炖瘦肉”，具有补气养心、养血安神的功效。取红景天10克、黄芪15克、莲子肉10克、大枣5枚、瘦肉300克；瘦肉洗净切块，与洗净的其他食材一齐放入砂锅，加适量清水，用大火煮开后，转小火慢慢熬煮一小时，加盐调味即可。

红景天生长在紫外线极强、昼夜温差极大的高海拔地区，主要分布在俄罗斯西伯利亚以及我国东北等高纬度严寒地区，具有很强的环境适应性和顽强的生命力。中医认为，它具有扶正固本、滋补强身的作用，在《本草纲目》和藏医的《四部医典》中均有记录，被列为上品，有“东方神草”“高原人参”的美誉。红景天入药，用的是干燥根和根茎，其味甘苦、性平，归心、肺经，具有益气活血、通脉平喘之功效，主要可治疗气虚血瘀、胸痹心痛、中风偏瘫、倦怠气喘等症状。现代研究也认为，红景天能抗疲劳、抗衰老、增强心血管系统功能，还对肝纤维化和肿瘤有抑制作用。配伍补虚的黄芪、安神的莲子，安神助眠效果较佳。▲