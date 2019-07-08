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中国医疗卫生机构数量接近百万

2019年07月08日07:51 来源：人民网－人民日报海外版

新华社厦门7月7日电 （记者王秉阳）“全国医疗卫生机构达到了99万多个，民营医院数量占医院总数的63%，远程医疗服务覆盖全国国家级贫困县和边远地区。医务人员队伍不断壮大，执业医师达到360万人，注册护士410万人。”国家卫健委副主任王贺胜6日在此间举行的2019中国医院大会上发言表示，我国优质高效的医疗卫生服务体系正不断健全。

推动健康中国建设仍需久久为功，如何解决看病难、看病贵等人民群众最关心的问题？王贺胜表示，当前深化医改进入了深水区、攻坚区，主攻方向就是要解决群众看病难、看病贵的问题，破解看病难基本思路是最大限度的整合卫生资源，促进纵向联动，构建整合型医疗服务模式。破解看病贵必须“三医”同向发力、联动改革。

谈及现代医院管理制度这一与医疗质量安全、健康中国建设紧密相关的内容，王贺胜表示，医疗机构特别是公立医院必须主动适应新形势，转变发展思路和发展方式，加快建立现代医院管理制度。在发展方式上，要从规模扩张型转向质量效益型，提高医疗质量。在管理模式上，要从粗放管理转向精细管理，提高服务效率。在投资方向上，要从投资医院发展建设转向扩大分配，提高待遇。

这些都是2019中国医院大会的会议内容，本届中国医院大会以“不忘初心、牢记使命，奋力推进健康中国的建设”为主题，内容涵盖加强医院党建、推进健康扶贫、强化质量管理、激励科技创新、规范医院运行等内容。据中国医院协会统计，共有医院管理者、业内知名专家学者等3000余人出席本次大会。

王贺胜表示，希望中国医院协会充分发挥行业组织的优势，当好行业的桥梁纽带，团结广大医院管理者与行业同仁积极投身健康中国建设和深化医改的工作。中国医院协会会长刘谦表示，中国医院协会在下一步工作中将把工作重点与国家整体发展战略联系，与国家卫健委党组的一系列工作部署要求衔接，助力政府主管部门的重点工作部署在基层落到实处。

(责编：李轶群、杨迪)


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