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健身广场舞作为全民健身的重要形式，在全国各地如火如荼地开展。在政策引导和理念规范下，健身广场舞参与人数越来越多，人们在强身健体的同时收获了友谊和快乐，生活也因此增添了更多色彩。

上午9点半，家住北京市昌平区的范女士送外孙上学、买好菜，到家稍微拾掇一下，就匆匆出门了。离家几百米外的立水桥下，一群姐妹正等着她排练新的舞步。每天看孩子、买菜做饭，忙碌也难免单调，雷打不动的两小时广场舞时间，是范女士生活中不可或缺的念想。

“健身广场舞（以下简称广场舞），五六十岁的人群是参与的主力。”国家体育总局社会体育指导中心一部主任余汉桥说。除了活动筋骨、强身健体，人们也在参与广场舞的过程中收获快乐和友谊，为生活增添更多色彩。

人数众多

这些年，广场舞在全国各地如火如荼地开展。街头巷尾、广场公园，有块空地就能见到三五成群、随着音乐起舞的广场舞群体。2014年全民健身活动状况调查公报显示，相比于2007年，广场舞成为20岁以上人群参与人数百分比增长最快的锻炼方式之一。

安徽省合肥市居民钱蔚刚搬到滨湖新区时，对周围不熟悉。晚饭后散步时，她看见马路边的空地上有几个和自己年纪相仿的大姐在跳舞。“天天都来看，不如和我们一起跳吧。”接受大家的邀请进入舞队，钱蔚逐渐和邻居们熟络起来。过了几个月，她所在的舞队从不到10人发展到近40人。“广场舞没什么门槛，不需要基础，大家因为热爱在一起锻炼。”钱蔚说，现在她感觉自己更自信、更有活力了。

由于广场舞低门槛甚至无门槛，参与的人越来越多。2015年发布的《关于引导广场舞活动健康开展的通知》，对民间火热的广场舞需求做出积极呼应和引导。2017年发布的《关于进一步规范广场舞健身活动的通知》，对场地供给、行为指南、组织建设等广场舞发展过程中的焦点问题做了梳理和规范。有了发展方向的广场舞，为大众生活带来更多正能量。

快乐运动

上海市市民张妮最初加入蓝天广场舞队的时候没少挨批评，“排练新动作的时候跟不上节奏”。老师虽然会批评她，但也常在课后单独给她加练。张妮还把练舞的视频发到家人微信群里，“这个人说跳得挺好，那个人说有个动作还不到位。”这些互动给她增添了信心，跳舞的劲头也更足了。

“推广广场舞，让团队的关怀友爱消解孤独，把很多人带到广场上、运动中，这就是广场舞在现实中的力量。”国家体育总局社会体育指导中心副主任尹国臣说。

国家卫健委统计数据显示，六七十岁到外地帮儿女带孩子的“老漂”有近1800万人。离开家乡，他们要面对气候、饮食、生活方式等差异，广场舞则成为他们融入新环境的纽带。范女士说：“通过广场舞认识了很多新朋友，生活变得丰富多彩。这几年回老家发现家里跳广场舞的人也越来越多了。”

广场舞提供了一个轻松包容的交往机会，填补了人们尤其是退休人群社交空间的不足。如今，越来越多的舞队形成规模，有序活动，并参加各种比赛，统一的服饰、整齐的动作、饱满的状态，传递出广场舞健康的形象。

健康身心

2018年年底，在北京国家体育场“鸟巢”举行的全国广场舞展演活动上，浙江湖州选送的《绿水青山》获得好评。为了这次展演，浙江省参与选拔的广场舞团队有1715支、7万人之多。最终能够来到“鸟巢”参赛，每支队伍都不容易。

火热的广场舞来自火热的生活、火热的时代，在“健康中国”理念的引领下，广场舞发展近年来有了长足进步。全国广场舞大赛走遍大江南北，一些具有中国元素的健身舞蹈还走向海外，“新春佳节时，我们的老年广场舞舞队在国外进行过表演。”尹国臣说，“发源于本土的广场舞也在讲述着中国故事。”

数以亿计的参与者，让广场舞成为全民健身的重要形式。近年来，广场舞在发展演进的过程中，逐渐摸索出了较为合理有效的运行模式，其中的理念引导不可或缺。尹国臣说：“群众体育的文化导向、价值取向可以概括为‘健全、健美、健康’，即健全人格、健美形体、健康身心。这正是广场舞有序发展的重要理念。”

“推广健康的广场舞、和谐的广场舞，这是我们的两个基本思路。”余汉桥说。源自生活，服务大众，广场舞的生机与活力，也由此源源不绝。

《 人民日报 》（ 2019年07月08日 15 版）