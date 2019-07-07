ISO 9001:2015国际认证、CSA中国脑血管病临床管理指南发布 脑血管治诊疗出了新成果

近日，中国卒中学会第五届学术年会暨天坛国际脑血管病会议在北京国际会议中心举行，会上亮点纷呈，见证了中国在脑血管诊疗过程中的努力。

SGS认证及企业优化中国区总监辛斌（左）为国家中心副主任王拥军教授（右）颁发ISO 9001:2015认证证书

获ISO 9001:2015国际认证 提升神经系统诊疗水平

6月28日，首都医科大学附属北京天坛医院国家神经系统疾病临床医学研究中心（以下简称“中心”）正式获得由国际公认的检验、鉴定、测试及认证机构SGS颁发的ISO 9001:2015质量管理体系认证证书。证书的获得，标志着中心临床研究质控体系建设与管理水平得到了国际专业化认证，为中心规范运行及高质量研究结果提供了保障。

据了解，国家临床医学研究中心是承接疾病基础研究发现、转化前沿技术成果、应用评价创新产品、制定指南规范及研究成果网络化推广的核心力量。加强中心建设是有效强化我国医学创新能力的重要举措，是加快我国卫生与健康科技成果转化的有效途径。中心围绕神经系统疾病临床问题，结合创新思维与先进技术，探索与验证新诊疗技术与方案，实现成果转化与共享，提高对全球神经系统疾病患者的诊疗水平。

北京天坛医院常务副院长、中心副主任王拥军表示，中心自2013年8月成立以来，临床研究质量逐年提高。临床研究最核心的部分，一是研究质量，二是研究数据，有好的研究质量才能有好的研究数据，有好的研究数据才可能会有好的产出。

SGS认证及企业优化中国区总监辛斌表示，顺利通过认证，标志着国家神经系统疾病临床医学研究中心已经按照ISO 9001的要求，结合国家在临床研究中心质量管理方面的相关规定，优化内部流程，管控外部风险，对科研质量提出了非常严苛和精细化的要求。建立了一套提高全员科研管理意识，全面加强临床研究中心质量管理，持续改进研究的安全与风险管理体系，通过日常监督检查，内部定期审核和管理评审的三级监控机制，结合定期外部审核，使得科研管理质量和风险管理落到实处、取得实效，符合并超越国家科技部的要求。

国家中心代表与SGS代表合影

CSA颁发三大奖项 树楷模为后辈提灯

今年中国卒中学会（CSA）评选出CSA终身成就奖、中国卒中奖和国际合作贡献奖三大奖项，分别为原南京医科大学脑科医院院长、脑血管病研究所所长李作汉，南京鼓楼医院神经科徐运，墨尔本大学皇家墨尔本医院脑中心主任、原世界卒中组织（WSO）前任主席Stephen Davis。上海复旦大学附属中山医院汪昕表示，专家们为医学事业孜孜不倦的奉献为医学事业发展打下了坚实基础，为中国脑血管病事业发展贡献了力量，也为促进中国和世界的学术交流、人才培养做出了积极努力。

《脑卒中诊疗王拥军2019观点》发布 站在大咖肩头扩展新视野

会上，《脑卒中诊疗王拥军2019观点》一书发布，该书系统介绍了2017年下半年-2019年上半年国际脑血管病领域的最新进展，梳理和指出了近年来这一领域的发展重点和未来走向。

2017年重点在流行病学，2018年侧重在抗血小板治疗，溶栓、血管内治疗时间窗延长方面，今后研究的重点将围绕“未溶栓、未血管内治疗的患者管理及应用抗血小板治疗后的残余风险”方面展开。

王拥军简单明了的道破脑血管病领域的机关，指出关键问题所在。为中国脑血管病事业稳步行进指引方向，也让临床上工作忙碌无暇的医生们得以提纲挈领的洞观全球脑血管病领域的动态。

CAPITL研究：为抗动脉粥样硬化得出新证据

据了解，CAPITL研究是应用通心络胶囊干预颈动脉斑块的多中心随机双盲安慰剂平行对照研究。

该研究证实了在现代常规抗动脉粥样治疗的基础上，通心络治疗可延缓颈动脉内-中膜厚度（IMT）、斑块面积和血管重构的进展；通心络组主要心血管事件首发时间显著晚于对照组，发生率也显著降低，且安全性良好。

抗动脉粥样硬化斑块是防治心脑血管疾病的常用方法，他汀类药物虽有逆转斑块的作用，但因其副作用，患者服药的依从性一直不很理想。用现代西医循证的理论验证中成药疗效，发挥其副作用少的优势，将会让更多患者获益。

《卒中后认知障碍患者门诊管理规范》发布 关注认知障碍，规范临床防治

会上，首都医科大学附属北京天坛医院神经内科认知中心主任施炯介绍了今年制定的《卒中后认知障碍患者门诊管理规范》。

他表示，我国已步入老龄化社会，2018年我国痴呆（AD）患者900万，占世界痴呆患者的1/4，提示我国对于脑认知功能障碍的防治势在必行。西方发达国家在上世纪八十年代就建立了AD防治协会加强AD防治，而我国在这方面的工作相对滞后。关于AD的药物治疗试验连续多年失败，17年无新药上市，而防治痴呆的最佳时期是在初期阶段对认知功能障碍的防治，在这一时期做好认知障碍的筛查和防治将能大大延缓和抑制认知障碍进展，降低AD发生率，为此国内专家共同出台了该门诊管理规范，以期在门诊阶段就做好认知障碍的筛查和规范防治。

CSA中国脑血管病临床管理指南公布 为临床医生诊疗赋能

暨南大学附属第一医院副院长徐安定表示，我国医疗质量的提升不仅体现在临床实践中，也包括临床研究的质量提升。中国的临床研究不断走向规范化、国际化，并产出了一系列重大研究成果。如何将针对中国患者的临床研究系统分析评价并指导临床，是CSA发起制定指南的重要背景。本指南的重要特色是侧重在“临床管理”和“疾病管理流程图”上，更具有临床实用性和操作性。指南内容包括脑血管病高危人群、缺血性脑血管病、脑出血、蛛网膜下腔出血、脑静脉系统血栓形成几类重要疾病的临床管理，及卒中组织化管理和卒中康复管理。为方便医生查找使用，同时开发了指南APP。有临床管理指南的指导，还有人工智能辅助决策系统的即将开启应用，这些都将在今后辅助医生更快、更准确地诊疗疾病。本指南还将以全英文形式发表在SVN杂志和WSO官方网站上。（李轶群）