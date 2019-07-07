晚餐吃太晚，7种疾病来敲门

编者按：你家晚饭几点吃？六点、七点还是八点？据《生命时报》报道，我们的胃是个十分敏感的器官，如果不按时按点吃饭，它就会起来“反抗”，甚至影响人体其他系统的工作。引来诸多危害，那晚饭应该几点吃才地呢？

睡前4小时吃最好

晚餐时间对睡眠质量的影响很大。一般来说，吃过晚餐后，胃需要用3个小时消化食物，最终将食物排空。如果晚饭吃得太晚，胃还在卖力消化食物时，人就上床睡觉了，睡眠质量往往不好，容易失眠多梦。由于最佳睡眠时间是晚上22点左右，因此晚饭最好安排在18点~19点间。如果因为加班等原因不能按时吃晚饭，应尽量保证晚饭和睡眠的时间间隔2小时。需要提醒的是，最好在饭后2个小时以后，再进行跑步、瑜伽这样的活动。因为这时胃里已经不再沉重，对消化影响不是很大，运动起来更为轻松。

好晚餐什么样？

宜清淡。晚饭切不可大鱼大肉、高油、高脂饮食，口味上以清淡为宜。很多上班族白天没时间好好吃饭，想晚饭多吃一些补回来，这对健康更不利。晚餐可以吃少量主食，加一些蔬果，清粥小菜是不错的晚餐选择；也可以少量吃肉，但以鱼肉、瘦肉为佳。

补营养。晚餐是为一天营养“查漏补缺”的好时机。比如，如果早餐和午餐没吃粗粮，晚上可以蒸点红薯、南瓜或来碗杂粮粥；没吃足500克蔬菜，晚餐就多吃青菜；如果白天没吃豆制品，晚上就该适当补充豆制品……要注意不能胡吃海喝，适量补充即可。

七分饱。七分饱应当是这样一种感觉：胃里还没觉得满，但对食物的热情已有所下降，主动进食的速度也明显变慢，而仍习惯性想多吃。可如果把食物撤走，换个话题，很快就会忘记吃东西。当你已经吃到七分饱，就要及时放下手中的筷子，离开餐桌，以免吃太多。晚餐时可以使用较小的盘子和饭碗，有助于控制饭量。切忌边看电视边吃饭，三心二意容易吃多。

少应酬。中国人习惯在晚上应酬，如不能推掉，可以在上菜时每样夹一点到自己盘中，吃完后就不再夹菜；或饭局到一半就撂下筷子不吃了，有助于控制食量。在国外，越来越多的人开始把应酬、聚餐安排在中午，晚上回家吃晚饭，这不仅有利于维系家人的感情，更对健康有利，值得提倡。

晚餐太晚 7种疾病来敲门

导致肥胖。长时间饥饿让人对食物非常渴望，到家后饥不择食，往往是抓到什么就吃什么，更爱吃拆袋即食的垃圾食品。而一身疲惫地凑合吃完晚饭，很多人常是简单洗漱下就躺在床上休息了。殊不知，饭后血液中糖、脂肪含量升高，再加上缺乏运动，热量过剩，从而转化为脂肪，易导致发胖。

增加中风几率。2011年，在欧洲心脏学会年会上公布的一项研究显示，晚饭吃得越晚中风几率越高。相反，早点吃饭，保证吃饭时间与睡觉间隔60~70分钟以上的人，发生中风的几率可降低66%。

胃癌风险高。日本东京大学针对胃癌患者进行的研究发现，38.4%的人吃饭太晚或时间不规律。研究人员分析认为，胃黏膜上皮细胞寿命很短，约每2~3天就要更新一次，更新过程一般在夜间胃肠休息时进行，如晚饭吃得太晚，胃肠得不到休息，胃黏膜便不能得到及时修复，久而久之可能增加胃癌风险。如果常吃油炸、烧烤等食品，风险更高。

影响睡眠。胃肠被迫“加班”直接影响睡眠，导致入睡困难或多梦、浅眠甚至失眠等问题，时间久了让人无精打采，甚至导致记忆力衰退、神经衰弱等。

结石病高发。进餐后4~5小时是人体的排钙高峰时段，如果晚餐吃得太晚，当排钙高峰到来时人们已经入睡，尿液不能及时排出，尿中大量的钙就会沉积下来，久而久之可能形成肾、输尿管、膀胱和尿道结石。

情绪失控。饥饿感容易让人情绪失控、失去耐心，遇事容易急躁，控制不住地想要吵架、训斥别人。调查显示，“路怒族”现象和吃饭太晚导致的饥饿和低血糖密切相关。

易出事故。吃饭太晚往往意味着饿得太久，没有及时吃饭可能导致低血糖，这对大脑功能损害很大，会使人注意力不集中，容易犯错和出事故，甚至诱发车祸。（人民健康网综合自生命时报、中国网）