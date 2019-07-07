脾胃病夏季多发 这些方法调理脾胃过好夏

炎炎夏日，暑热难耐，人们常会觉得不思饮食、浑身倦怠。从夏季气候特点上来看，人体脾胃的运化功能极易受到暑湿邪气的影响，从而导致食欲下降、倦怠乏力。所以夏天更应该重视调养脾胃，正所谓“脾胃强，好度夏”。

中医认为“脾胃为后天之本”。人出生以后，所有生命活动所需的营养物质都有赖于后天脾胃的摄入。胃主受纳，脾主运化，食物进入胃以后，由胃进行磨化腐熟，然后由脾进行消化、吸收，化生为精微营养物质，并将精微物质输布全身，产生的糟粕由肠道排出。金元时代著名医家李东垣认识到脾胃功能的重要性，在其《脾胃论》中指出：“内伤脾胃，百病由生。”若脾胃虚弱，运化失常，精微物质生化无源，则会出现神疲乏力、气短头晕等症状；若脾胃运化失司，体内的水液不能正常代谢，停聚而生湿、生痰，则会出现腹胀、腹泻、水肿、咳嗽等。

脾胃病为什么常常在夏季多发？是因为脾还有一个特性，就是喜燥恶湿，因此容易为暑湿所伤。脾胃病有虚、实之分，在临床常见的证型中，脾胃湿热证、寒湿困脾证为实证；脾气虚证、脾阳虚证、胃阴虚证为虚证。

脾胃湿热证：表现为脘腹胀闷、纳呆、恶心欲呕、口中黏腻、渴不多饮、便溏不爽、小便短黄、肢体困重、舌质红、苔黄腻、脉濡数或滑数。本证多由外感湿热之邪、喜食油腻辛辣食物、过度饮酒所致。

寒湿困脾证：表现为脘腹胀闷、口腻纳呆、泛恶欲呕、口淡不渴、腹痛便溏、头身困重、舌淡胖、舌苔白滑或白腻、脉濡缓或沉细。本证多因淋雨涉水，居住潮湿，气候阴雨；或由于过食生冷瓜果、喜食肥甘厚味所致。

脾气虚证：表现为食少纳呆、脘腹胀满、食后胀甚、饥时饱胀、大便溏稀、肢体困倦、神疲乏力、少气懒言、面色淡黄或萎黄、舌淡苔白、脉缓或弱。本证多因饮食不节、太过劳累，或忧思日久、素体虚弱、年老体衰、大病初愈、调养失慎等所致。

脾阳虚证：表现为食少、腹胀、腹痛绵绵、喜温喜按、畏寒怕冷、四肢不温、面白少华或虚浮、口淡不渴、大便稀溏，甚至完谷不化、小便短少、舌苔白滑，脉沉迟无力。本证多因脾气虚进一步进展；或因过食生冷、过用苦寒药物；或肾阳不足，命门火衰，火不生土所致。

胃阴虚证：表现为胃脘嘈杂、饥不欲食、或痞胀不舒、隐隐灼痛、干呕、呃逆、口燥咽干、大便干结、小便短少、舌红少苔乏津、脉细数。本证多因热病后期，胃阴耗伤；或情志郁结，或吐泻太过，或过食辛辣、香燥之品，过用温热辛燥药物所致。

针对不同的症群，中医治疗的手段多采取辨证论治的原则，因时因人制宜，且用药灵活多变，在保养脾胃方面有着明显优势。

拔罐疗法：脾胃湿热、寒湿困脾证可选用膀胱经走罐，脾俞、胃俞、中脘穴留罐。

艾灸治疗：隔姜灸中脘、足三里、神阙、关元、脾俞等穴，适用于脾气虚、脾阳虚人群；艾灸天枢、足三里、胃俞等穴，适用于寒湿困脾证人群。

穴位按压：点按中脘、足三里，手掌轻揉神阙，适用于各证型人群。

中药脐敷：①脾胃湿热证人群可用黄连、黄芩、大黄各等分，磨粉后用水调成糊状敷脐；②寒湿困脾、脾气虚、脾阳虚证人群可选用干姜、肉桂、豆蔻各等分，磨粉后用生姜汁调成糊状敷脐。

中药足浴：①脾胃湿热证人群可用黄连、藿香各20克，六一散（滑石、甘草）30克；②寒湿困脾证人群可选用：紫苏、陈皮各20克，藿香30克；③脾气虚、脾阳虚证人群可用白术、干姜、茯苓各20克；④胃阴虚证人群可选用北沙参、玉竹、麦冬各20克。

食疗：①绿豆粥：绿豆性寒味甘，有清热解毒，降火消暑的功效，适合脾胃湿热证人群；②陈皮粥：陈皮性味苦辛，有理气健脾、燥湿化痰的功效，适合寒湿困脾证人群；③益胃粥：取益胃汤之义，具有养阴益胃之功效，取沙参9克，麦冬15克，冰糖3克，细生地15克，玉竹5克，先煎出药汁，再加入大米煮成稀粥即成，适合胃阴虚证人群。▲（湖南中医药大学第一附属医院脾胃病科主任 喻 斌）