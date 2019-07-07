夏季游泳应注意哪些问题？

在炎热的夏季，游泳不失为一种集休闲、消暑、健身于一体的运动，因此备深受人们青睐。人们在游泳时应该根据个人情况合理安排游泳的时间、地点及强度，并科学规避游泳可能带来的一些风险。

游泳应注意水温

在户外游泳时，虽然长时间在水里浸泡身体不会觉得热，但头部在水面上连续几个小时受到太阳的暴晒，其温度有时能增高到39℃以上，再加上游泳者体力消耗使排汗不畅，这样不仅达不到消暑作用，反而容易引发中暑，出现头痛、眩晕、乏力、动作不协调，严重者则会出现意识障碍、昏迷等日射病表现。再者，水温一般比皮肤温度低，游泳者下水后，体表热量在短时间内大量散发，人体会出现保护性反应，通过收缩血管及关闭汗毛孔来调节体温。所以初下水时，皮肤会发白，在水中游一段时间后，血液循环加快，热量逐渐增多，皮肤会由白变红，机体稍感暖和，这时人在水中可维持一段时间进行活动。若是在水里时间过长，身体产生的热量赶不上在水中散失的热量，体温调节功能遭到破坏，会出现动脉收缩和小静脉扩张，使血液停滞在皮下静脉内，造成皮肤青紫、嘴唇发黑，身上起鸡皮疙瘩，同时还会因为肌肉疲劳、乳酸聚积过多而引发腿抽筋，甚至因此发生溺水等意外事件。此外，有人在水中时间太久，机体长时间受到冷刺激，还会引起胃肠强烈痉挛而发生腹痛等不良症状。

游泳时间不宜过长

有些人在水里一泡就是数小时甚至大半天，认为时间越长越能锻炼身体，更有利于避暑降温。殊不知，游泳时间太长不但对健康无益，有时还会对身体造成伤害。室内泳池所使用的自来水供水系统大都采用氯消毒，人们游泳时，直接与氯接触，这种物质会从水中挥发并直接被皮肤吸收。短时间少量氯的吸入对人体无大影响，但长时间泡在水中，氯元素过多对人体健康没有好处。同时，室内泳池游人繁杂，难免会将皮肤排泄物、脱落的毛发、鼻涕，甚至尿液及泳衣染料等带入水中，受污染的水可导致眼、鼻、耳、喉、皮肤、胃肠道、生殖系统等疾病。尤其是小孩子，抵抗能力较弱，如果在水里待的时间过长，就较容易被水中污物及病菌侵袭而得病。所以，儿童游泳时间更要注意适度，游泳后一定要用流动水彻底冲洗全身，以保持皮肤清洁卫生。

长时间待在水中（包括室内泳池），特别是在较凉的水中游泳，对身体不一定有好处，有时还可能会适得其反。因此，专家提醒人们：在户外游泳时，应选择早上或傍晚进行，避免火辣辣的太阳直照头面，并且每隔几分钟就应该用水把头部浸湿，防止头部温度过高。同时，游泳时间最好控制在30~45分钟，水温越低游泳时间越要压缩，尤其是体质比较虚弱者更应多加注意。即使体力允许，也应在半小时左右上岸休息一下，并补充一些水分，可适当摄入运动型饮料。一旦在游泳过程中感觉有不适症状，应立即上岸，擦干身上的水，适当晒晒太阳，待身体暖和后尽快穿好衣服，以防感冒、心动过速、肌肉劳损等病症的发生。

体力劳动后不宜立即游泳

许多人刚干完体力活，在汗流浃背的情况下，为了贪图一时痛快，就一头扎进水中，自以为游泳、洗澡、消暑三不误。殊不知，这样做虽然使人一时凉爽舒服，但对体能恢复和身体健康都没有好处。这是因为人在体力劳作过程中机体能量消耗多，全身新陈代谢旺盛，血液流动加速，体内产热量大增，皮肤中的毛细血管扩张，汗毛孔也张开，出现大量排汗，以利体热及时散发。如果劳动后立即入水游泳，皮肤受到冷水刺激，毛细血管骤然收缩和汗毛孔关闭会影响体热的正常散发。所以，许多人虽然在游泳时觉得凉爽，但过后不久反而会感到更加闷热不适。再者，体力劳动时肌肉紧张，心率明显加快，体力被大量消耗，使人感到疲劳。当劳动结束时，虽然肌肉紧张和心率有所缓解，但仍需要一段时间才能恢复到正常水平。要是此时马上入水游泳，就会继续促使肌肉活动和心跳速度加快，导致肌肉、心脏长时间处于超负荷的状态，不仅容易引发腿抽筋，还会给肌肉和心脏带来一定的伤害。另外，经过连续几个小时的劳作，劳动者早已腹中空空、饥肠辘辘，此时游泳会因能量供应不足引起低血糖和大脑缺氧，出现头晕、四肢乏力，严重者甚至造成晕厥。若是这种情况发生在游泳过程中，且游泳者身边没有同伴或其他人，是非常危险的。为了确保身体健康和生命安全，大家在体力劳动尤其是强体力劳动过后，切莫急于去游泳。此时应该先休息，再用温水把全身的汗渍擦一下，最好吃点面包、馒头之类的含糖主食以补充能量，然后再活力充沛地去游泳。游泳时最好结伴同行，便于相互照应。