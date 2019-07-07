夏天吃海鲜防三大隐患

夏天到了，鱼类、甲壳类和软体类等海产品的消费旺季也到了。水产品富含优质蛋白质、脂类、维生素和矿物质。其中，蛋白质含量为15%～22%；碳水化合物的含量较低，约1.5%；脂肪含量为1%～10%；含有一定数量的维生素A、维生素D、维生素E、维生素B1、维生素B2和烟酸；矿物质中以硒、锌和碘的含量较高。中国居民膳食指南建议成人每天平均摄入水产品40克～75克。

水产品安全隐患要留意

水产品的营养这么丰富，但也有一些食品安全隐患，需要我们多加留意。

1.腐败变质 鱼类营养丰富，水分含量高，污染的微生物多，且酶的活性高，容易发生腐败变质。假单胞菌属、产碱杆菌属等细菌在适宜的温度条件（20℃～30℃）下繁殖很快。当鱼死亡后由于鱼体内细菌和酶的作用，使鱼体出现腐败，表现为鱼鳞脱落、眼球凹陷、腮呈褐色并有臭味、腹部膨胀、肛门肛管突出，鱼肌肉破裂，并与鱼骨分离。

2.病原菌污染 海产食品最易受到副溶血性弧菌的污染。副溶血性弧菌主要存在于近岸海水、海底沉积物和鱼、贝类等海产品中。像墨鱼的带菌率可高达93%。带鱼、黄花鱼、虾、蟹、贝和海蜇带菌率也很高。7月～9月是副溶血性弧菌中毒的高发季节，男女老少均可发病，青壮年感染概率更高。副溶血性弧菌中毒发病急、潜伏期短，以脐周阵发性绞痛为特点，粪便多为水样、血水样、黏液或脓血便。病程3天～4天，预后良好。

3.寄生虫感染 在自然环境中，有许多寄生虫是以淡水鱼、螺、虾、蟹等作为中间宿主，人作为其中间宿主或终宿主。在我国常见的鱼类寄生虫有华支睾吸虫、肺吸虫等。华支睾吸虫的囊蚴寄生在淡水鱼体内。肺吸虫的囊蚴常寄生在蟹体内。当生食或烹调加工的温度和时间，没有达到杀死感染性幼虫的条件时，可使人感染这类寄生虫病。

如何安全食用水产品

选购时到正规的超市或市场购买鲜、冻水产品。购买时观察其色泽是否正常，组织状态和肌肉是否紧密有弹性，再闻气味是否正常。处理和存放食物时，将生的食品与已经做熟的食物分开放置。处理生的食物要有专用的设备和用具，例如刀具和砧板。使用器皿储存食物，避免生熟食物互相接触。加工烹调应做到烧熟煮透。食用凉拌水产品，应将其清洗干净后，用沸水焯烫数分钟，以杀灭副溶血性弧菌和寄生虫。

小贴士

如果有未加工的水产品，请放置冰箱冷冻室保存，保持-18℃以下。如果有未食用完（已经烹调熟）的水产品，请放置冰箱冷藏室保存，保持4℃。再次食用前，一定要充分加热（中心温度要达到70℃以上）。